洛阳车主注意！明晚油价有变

11月19日24时，2021年底第22次油价调整开启，记者从国内多家成品油分支机构获悉，预计国内汽、柴油价格将小幅下调。

11月19日24时，2021年底第22次油价调整开启，记者从国内多家成品油分支机构获悉，预计国内汽、柴油价格将小幅下调。

自进入11月份后，国际原油市场从高位急速下降。

本轮计价周期内，国际原油震荡下行，尽管期初原油走高但涨幅很快被利空冲抵，因美元急升同时能源价格过高抑制经济增长，原油变化率仍开启负向运行阶段。

据金联创测算，截至11月17日第八个工作日，参考原油品种均价为82.66元/桶，变化率为-1.26%，对应的国内汽柴油零售价应下调80元/吨。折算后油价下调0.06元/升-0.07元/升，按50升油箱计算可省3元。

有分析师认为，近期，国内成品油市场批发环节油价下跌趋势明显，未来成品油资源供应将较为充足，而需求或迎来季节性消费淡季，市场需警惕后期加速下跌的风险。（来源：中原网）⑥