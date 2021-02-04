建行洛宁支行党支部开展帮扶送暖活动

建行洛宁支行积极响应县委县政府帮扶工作安排，组织支行党员志愿服务队在党支部书记张伟的带领下到支行帮扶村——兴华镇沟口村开展“九个一”大走访活动。

建行洛宁支行积极响应县委县政府帮扶工作安排，组织支行党员志愿服务队在党支部书记张伟的带领下到支行帮扶村——兴华镇沟口村开展“九个一”大走访活动。

在走访过程中，了解到本村五保户老人罗技生(儿子失踪，女儿远嫁)的爱人丁当，因病刚到镇卫生院住院的情况后，建行工作人员顾不上走访的疲惫，专程到镇卫生院看望住院老人，为老人带去了方便面、面包等即食食品，还贴心配套了暖瓶、水杯等日常生活，保证老人能喝上热水、吃上热饭，而且还照顾老人吃药输液，临行帮老人捂好被角，再三叮嘱老人按时吃饭、吃药，整个过程中老人感动得几次想落泪，在场医护人员也为建行真正为群众办实事的精神所感动，纷纷为他们点赞。

建行志愿服务队深入田间地头、农户院落，核实有关信息、排查受灾群众的困难，听取了解受灾情况和灾后生产情况介绍，按照有关规定帮助受灾群众申请相应补贴；并针对建行普惠金融政策和裕农通等进行宣传，为他们谋划帮扶计划、以实际行动助力乡村振兴。(洛建宣)