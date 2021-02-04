获国内外好评！洛阳师范学院翻译推出《最早的中国》英文版

18日，记者从文物考古部门获悉，由洛阳师范学院河洛文化国际研究中心翻译的《最早的中国》英文版一书电子版近期发布。

18日，记者从文物考古部门获悉，由洛阳师范学院河洛文化国际研究中心翻译的《最早的中国》英文版一书电子版近期发布。

(《最早的中国》英文版电子封面)

《最早的中国》是知名学者、中国社会科学院考古研究所研究员许宏推出的“早期中国”研究系列书籍之一。该书2009年由科学出版社出版，以二里头遗址为切入点，系统阐述了东亚历史上最早的广域王权国家形成的过程，面世后获得国内外好评，后经多次印刷。

《最早的中国》英文版翻译工作由洛阳师范学院河洛文化国际研究中心博士桑栎承担，该项工作获得国家社科基金“中华学术外译”项目的资助，是近些年来展现学术自信、传播中华优秀传统文化的代表性项目之一，对推动二里头遗址申遗将起到积极作用。《最早的中国》英文版电子版由科学出版社和德国斯普林格出版社联合先期发布。

《最早的中国》英文版是目前国内第一部从考古学角度阐释华夏民族第一王朝诞生史的英译专著，向全世界的英语读者展示了中国早期国家形成研究的杰出成果。本书利用考古发掘与研究成果，辅之以出土与传世文献及相关学科的材料，既有对二里头王都内遗迹遗物的描述，又有对全球文明史总体框架以及距今万年以来的中国史前社会发展历程的勾画，从“中国”概念的解析、文明与国家形成的自然历史背景、研究史回顾、二里头王都规划、宫廷礼制、社会结构、精神信仰、官营手工业、城市民生、文化的互动以及“核心文化”的辐射等多个侧面展示了早期中国形成期波澜壮阔的历史画卷。(记者 智慧)(图片为资料)