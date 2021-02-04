满满幸福感！社区有了“谈心室” 居民少了“烦心事”【视频】

“刘阿姨跟我们面对面交流，就像跟自家人聊天一样，问题解决了，心里也敞亮了。”今天上午，洛阳市洛龙区关林街道办事处石油社区居民高女士告诉记者，前几天，她通过社区“刘阿姨谈心室”与邻居化解矛盾，她还特意送去了一面锦旗。

“刘阿姨跟我们面对面交流，就像跟自家人聊天一样，问题解决了，心里也敞亮了。”今天上午，洛阳市洛龙区关林街道办事处石油社区居民高女士告诉记者，前几天，她通过社区“刘阿姨谈心室”与邻居化解矛盾，她还特意送去了一面锦旗。

高女士介绍，她楼上的邻居家有两个小孩，常常在玩耍时将玩具等物品扔在地上，发出刺耳的声响，还经常“活蹦乱跳”，影响了她和家人的生活。她上楼告知邻居，对方却说，家里有小孩，她应当给予理解，双方就此僵持不下。

“这事儿一直窝在心里，没想到‘刘阿姨谈心室’半天就解决了，效率可真高！”高女士说，经过刘阿姨的耐心调解，她和邻居能够体谅彼此了，日后在言行上也会多加注意。

刘妙玲(右二)在认真工作

高女士所说的“刘阿姨”，是70岁的党员刘妙玲。“刘阿姨谈心室”则是该社区2018年创立的调解品牌，也是以刘妙玲为主的调解团队，主要解决社区居民的各类矛盾纠纷。

刘妙玲告诉洛报融媒记者，对于高女士和邻居的矛盾，她的调解主要靠“动之以情”。人们常说，家是“讲情”的地方，不是“讲理”的地方，这句话也适用于邻里关系。“远亲不如近邻嘛，邻里之间互相‘让一下’，问题就容易解决了。”

“刘阿姨谈心室”自成立以来，共参与调解各类矛盾纠纷70余起，调解成功率达98%。刘妙玲团队成功调解的秘诀，就是找到矛盾双方的情感认同点，建立相互的同理心，使“谈心对象”双方达成共识，真正融洽社区居民的关系，增进邻里感情。

“刘阿姨谈心室”除了解决邻里矛盾，还为一些突遭生活变故的居民，以及家庭成员矛盾较深的家庭，提供了吐露心声的空间，用真诚化解居民内心的忧虑、怨恨等，增强大家的幸福感。

该社区相关负责人表示，作为社区调解品牌，“刘阿姨谈心室”将不断充实力量，探索出更新颖、更有效的方法，把矛盾纠纷化解在初始阶段，形成互帮互助、互敬互爱、和睦相处的友善邻里关系，为构建文明和谐社区带来一股清新之风。(记者 仝景菁 实习生 杨颍静 文/图/视频)