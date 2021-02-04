公交卡不支持NFC充值怎么办？洛阳公交集团回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：公交集团推出洛阳行NFC充值功能后，系统提示卡片不支持，该怎么办？如需更换卡片是否收费？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：公交集团推出洛阳行NFC充值功能后，系统提示卡片不支持，该怎么办？如需更换卡片是否收费？

对此，市公交集团回复：洛阳公交IC卡充值中心自2003年1月1日起开始发行公交卡。为了更好的服务广大乘客顺应时代发展，近年我们新增多种充值方式，给广大乘客提供更便捷的乘车体验。因公交卡也属于电子产品，现在只有少部分早期发行的公交卡因信息安全问题，无法支持，可采用原有方式充值，如您想使用洛阳行NFC充值功能，请更换卡片。如您的公交卡符合退还押金条件，卡片无破损、无弯折，免费为乘客更换新卡。如卡片不符合退还押金条件，原卡押金不再退还，需乘客重新交纳押金办理新卡。

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