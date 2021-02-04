凝心聚力 推动检察工作高质量发展——市检察院召开党组中心组理论学习（扩大）会

“省第十一次党代会和市第十二次党代会，是在‘两个一百年’奋斗目标的历史交汇点，召开的十分重要的大会。认真学习贯彻省、市党代会精神是全市检察机关当前和今后一个时期的重要政治任务，要持之以恒推动学习贯彻不断深化，在全面领会的基础上，把握重点、学深悟透，凝心聚力、狠抓落实，为‘建强副中心、形成增长极、重振新辉煌’提供重要法治保障。”11月17日，洛阳市人民检察院召开党组中心组理论学习(扩大)会。市检察院党组书记、检察长吴志军主持会议并强调。

“省第十一次党代会和市第十二次党代会，是在‘两个一百年’奋斗目标的历史交汇点，召开的十分重要的大会。认真学习贯彻省、市党代会精神是全市检察机关当前和今后一个时期的重要政治任务，要持之以恒推动学习贯彻不断深化，在全面领会的基础上，把握重点、学深悟透，凝心聚力、狠抓落实，为‘建强副中心、形成增长极、重振新辉煌’提供重要法治保障。”11月17日，洛阳市人民检察院召开党组中心组理论学习(扩大)会。市检察院党组书记、检察长吴志军主持会议并强调。

市院班子成员以及部分部门负责人分别围绕学习贯彻省第十一次党代会和市第十二次党代会精神，结合党史学习教育和检察工作实际，谈体会、话心得、悟思想、列打算。

会议强调，要准确把握洛阳发展面临的机遇和挑战，进一步增强使命感紧迫感。作为检察机关，置身于洛阳发展大局，要始终与全市发展同心同向、同频共振。要深刻认识洛阳在区域发展新格局中的机遇和挑战，切实增强使命感和责任感，立足检察职能，以更大担当为“建强副中心、形成增长极”提供坚强法治保障。要认清形势、拉高标杆，努力打造与副中心城市地位相匹配的检察工作。要强化危机意识和紧迫感，奋发有为、争先创优，努力在新的机遇期加快发展、掌握主动。

会议指出，要准确把握“两个确保”的战略体系，找准服务保障的结合点切入点。要准确把握“两个确保”战略体系和洛阳发展的战略部署，既要学习掌握具体内容，也要搞清楚背后的战略考量和逻辑关系，真正学深悟透，推动省、市决策部署在检察机关落地生根。市院各位部门负责人要结合各自分管工作认真思考和研究，围绕经济实力跃上新台阶、乡村振兴展现新面貌、生态建设取得新成效、民生福祉达到新水平等方面，把服务保障工作抓紧抓实，为经济社会高质量发展贡献更多检察力量。

会议强调，要准确把握创新驱动战略部署，坚持以改革创新为动力破解发展难题。要深刻认识创新引领发展的重大意义，准确把握以创新引领发展的内在要求，坚持从实际出发，把创新引领发展的主战略落到实处。要充分发挥检察职能，用法治手段助力营造激励创新、保护创新的良好环境。要把改革创新落实到检察工作中，让创新成为破解发展难题、塑造发展优势的强大动力。要进一步凝聚思想共识，坚持用新眼光看待新问题，用新思维对待新事物，增强改革创新的勇气，推动工作高质量发展。

会议指出，要准确把握区域差异化发展的发展路径，夯实基层检察院建设。党的工作最坚实的力量支撑在基层，经济社会发展和民生最突出的矛盾和问题也在基层，对于检察机关来说，基层检察工作是全部检察工作的基础，要抓实基层院建设，推动基层院打造符合地区情况的亮点特色，为当地发展提供更需要更实际更有针对性的法治产品。要以契合市委部署的差异化帮扶和指导，根据县域差异，因地制宜、就地取材培育不同类型的典型案例、打造不同类型的特色品牌。

会议要求，要准确把握激励担当作为的鲜明导向，着力打造忠诚干净担当的检察队伍。要把“严”的主基调长期坚持下去，持续营造风清气正的政治生态。要着力提升干警政治能力、筑牢政治忠诚，推动全面从严治检向纵深发展。要加强教育引导，强化措施激励，营造干事创业的浓厚氛围。要深刻认识从严管党治党与激励干事创业是辩证统一的，努力培养一支敢于担当、善于作为的队伍。要带头强化责任担当，奋力冲刺，高质量完成年度目标任务。

会上，进行了警示教育学习。市院党组中心组成员、专职检委、县处级干部、中层正职及部门负责人参加会议。（张晓丹 刘晗）