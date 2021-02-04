洛阳中院召开专题会议传达学习党的十九届六中全会精神

11月16日，洛阳中院召开学习贯彻党的十九届六中全会精神专题会议，传达学习党的十九届六中全会精神，结合法院实际，部署全市法院工作。

11月16日，洛阳中院召开学习贯彻党的十九届六中全会精神专题会议，传达学习党的十九届六中全会精神，结合法院实际，部署全市法院工作。

洛阳中院党组书记、院长曲海滨出席并讲话，中院全体院领导、部门负责人、县处级以上干部参加，会议由中院党组副书记、常务副院长李红伟主持。

会议指出，党的十九届六中全会是在“两个一百年”奋斗目标历史交汇关键节点上召开的一次具有里程碑意义的重要会议。全会回顾百年奋斗历程，总结重大历史经验，具有重大而深远的意义。全会审议通过的《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》，深刻回答了“过去我们为什么能够成功、未来我们怎样才能继续成功”的重大课题，是一篇马克思主义的纲领性文献，是新时代中国共产党人的政治宣言，是以史为鉴、开创未来，实现中华民族伟大复兴的行动指南。

会议强调，要深学细悟，切实把思想认识统一到全会精神上来。要进一步提高政治站位，从全局和战略的高度，充分认识党的十九届六中全会召开和《决议》通过的重大意义。要把学习贯彻全会精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务，营造持续学习的氛围、掀起认真贯彻的热潮。要真学真信笃行习近平法治思想，坚定不移走中国特色社会主义法治道路，从根本上增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。要联系实际，确保全会精神在全市法院不折不扣的贯彻落实。要坚持贯彻新发展理念，充分发挥审判职能作用，加强产权和知识产权司法保护，服务创新引领发展战略，营造法治化营商环境。要强化基层基础建设，积极参与社会治理，服务乡村振兴。要站稳人民立场，深化一站式建设，加强民生司法保障，推进切实解决执行难，促进矛盾纠纷多元化解，推进更高水平的平安洛阳、法治洛阳建设。要坚持全面从严治党从严治院，坚持严的主基调，严格落实防止干预司法“三个规定”等铁规禁令，以廉洁司法保证公正司法。要转变作风，为建强副中心、形成增长极提供有力司法保障。要进一步提高抓落实的质量和效率，全面推行“13710”工作制度，提高工作执行力、落实力。要把学习贯彻全会精神与做好当前工作结合起来，千方百计、保质保量完成全年司法办案任务，以审判执行工作的突出成绩，作为学习贯彻十九届六中全会精神的重要检验标准。要自觉把法院工作置于中央、省委、市委工作大局中谋划推进，精心谋划工作，真抓实干、久久为功，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。（通讯员/王雨潇）