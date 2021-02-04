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洛阳市委政法委召开理论学习中心组集体学习（扩大）会 杨骁主持并讲话
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.18 08:40

　　昨日下午，市委副书记、政法委书记杨骁主持召开市委政法委理论学习中心组集体学习(扩大)会，传达学习党的十九届六中全会精神，研究学习宣传贯彻意见。

　　会议传达学习了习近平总书记重要讲话精神和《中国共产党第十九届中央委员会第六次全体会议公报》《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》，以及省级、市级党员领导干部会议精神。

　　会议指出，党的十九届六中全会是一次具有里程碑意义的重要会议，全市政法系统要把学习贯彻习近平总书记重要讲话和全会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，迅速掀起学习宣传贯彻热潮。要结合党史学习教育，深刻把握全会精神的丰富内涵，以《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》为统领，始终坚持党对政法工作的绝对领导，紧盯新形势、新目标、新任务，自觉把政法工作融入洛阳副中心城市建设大格局中谋划。要坚决抓好全会精神贯彻落实，结合党的初心使命、党的创新理论、党的伟大精神和党的改革创新，把维护好、实现好、发展好最广大人民的利益作为政法工作的出发点和落脚点，将学习贯彻成效体现到各项政法重点工作中，把准定位、厘清思路，扎实推进市域社会治理现代化试点、“三零”创建活动、“三清两建”专项行动、扫黑除恶斗争常态化等重点工作，持续深化政法领域改革和政法队伍教育整顿，不断提升人民群众安全感和满意度，推动全市政法工作开创新局面，为建强副中心、形成增长极保驾护航。(记者 申利超 通讯员 张继峰)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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