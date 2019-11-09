2020级普通高中学生学业水平考试时间确定

昨日，记者从市招生考试中心获悉，根据省教育厅统一安排，我省2020级普通高中学生(现高二学生)学业水平考试安排确定。

昨日，记者从市招生考试中心获悉，根据省教育厅统一安排，我省2020级普通高中学生(现高二学生)学业水平考试安排确定。

市招生考试中心中招科相关负责人介绍，该考试为全省统一命题、统一考试、统一阅卷。外语小语种考试经省教育厅批准后由相关省辖市负责命题、考试、及评卷工作。

待考试结束后，考生各科成绩按比例转换成A、B、C、D四个相应等级，D等级为不合格，获得D等级的学生次年须参加相应学科的补考。

按照有关要求，2020级在校学生及2019级参加补考学生的基本信息由省教育厅普通高中学籍管理部门提供，在校学生的报考信息由考生所在学校负责采集，社会人员的基本信息由县(市)区负责考务的部门组织采集。

考试对象

具有普通高中学籍的2020级在校学生必须参加学业水平考试，获得D等级或因故未参加上次学业水平考试的2019级学生应参加相应学科的补考。

考试科目

考试科目为语文、数学、外语、思想政治、历史、地理、物理、化学、生物、信息技术等10个学科。

考试时间

信息技术学科的考试时间安排在2022年1月13日，其他学科的考试时间安排在2022年1月10至12日。

报名时间

普通高中在校生须在其学籍所在地参加报名、考试，不得以社会人员身份参加学业水平考试。目前，省招办还未确定考试报名时间，建议考生备考期间留意相关信息。需要提醒的是，参加学业水平考试需要持有正式二代身份证，没有的考生须尽快办理。

学业水平考试有什么用？高中生想拿到高中毕业证，其中一个条件是学业水平考试成绩10个科目均需合格，即拿到C等级以上成绩。值得一提的是，该考试还和“综合评价”招生、“高校专项计划”招生、高职单招等密切相关。在军校录取时会将高中学业水平考试成绩与高考成绩对照，并将其作为录取参考依据。

学业水平考试是国家教育考试，作弊将被记入诚信档案。高校录取时，可以此为由退档。提醒考生认真备考，诚信考试。(记者 郭学锋)