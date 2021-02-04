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徐衣显到市财政局调研
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.18 08:40

徐衣显在市财政局调研时强调
完善调控体系建立现代制度
推动洛阳创新引领重振辉煌

　　昨日下午，市委副书记、代市长徐衣显到市财政局进行调研，与机关干部职工一起学习党的十九届六中全会精神和省、市党代会精神，研究财政管理、运转、规范、改革等工作，强调要再接再厉提高“六种能力”，为“建强副中心、形成增长极、重振新辉煌”作出更大贡献。

　　调研期间，徐衣显深入国库支付中心、预算评审中心、容灾备份中心、党建园地和业务科室，看望慰问干部职工，了解财政运行状况及党建工作，并主持召开座谈会，听取工作汇报和意见建议。他指出，市财政局充分发挥职能作用，服务发展成效好，争取资金力度大，保障民生基础牢，化解风险举措实，机关运行效能高，为全市改革发展稳定大局提供了有力支撑，同时也要认清困难和问题，积极应对、有效解决。

　　就进一步做好全市财政工作，徐衣显强调，一要强化政治统领，提高为民理财、以政领财、以财辅政能力。践行宗旨意识，守住“三保”底线，加强以政领财，做到以财辅政，推动财政资源向重大战略、重大政策、重大项目精准集聚。二要强化系统观念，提高财政统筹调节能力。聚焦中心大局，深入研究政策，前瞻统筹谋划，加强“四资”运作，用好市场化手段，发挥财政资金“四两拨千斤”作用。三要强化创新思维，提高财政调控保障能力。加强业务指导、县区督导、部门联动，争取上级资金支持，深化财税体制改革，主动指导平台运作，集中财力干大事，有效促进收支平衡。四要强化效益为大，提高财政绩效管理能力。树牢过紧日子思想，优化财政支出结构，强化预算刚性约束，严格控制一般支出，科学论证新增重大项目，加强绩效考核评估，提高资金使用效益。五要强化主动作为，提高财政可持续增长能力。按照“稳定主体财源、推进在建财源、谋划替代财源、实现健康发展”思路，“引资”“引税”并重，以亩均论英雄，做优存量、做大增量、做实征管，促进财政收入稳定增长。六要强化底线思维，提高防范应对风险能力。开展“三转三优”行动，有效防范财政、本领、作风、廉洁“四种风险”，守住不发生区域性系统性风险的底线，实现年底“三保”和清欠平稳、收支平衡、明年预算平实的“三平”目标。

　　孙延文、李新建参加相关活动。(记者 李三旺)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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