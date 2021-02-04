【河洛党史故事】“最美医生”毋剑梅

“一毛钱能治好的病，绝不用一块钱。”这是毋剑梅的从医理念，她因此成为患儿家长眼中有名的“小处方医生”。

“一毛钱能治好的病，绝不用一块钱。”这是毋剑梅的从医理念，她因此成为患儿家长眼中有名的“小处方医生”。

1983年，29岁的毋剑梅来到洛阳市妇幼保健院从事临床工作，先后在儿科、新生儿科、儿童康复科等多个科室工作。有的家长为了能让她给孩子看病，宁可苦苦等上几个小时。

毋剑梅开药有个习惯，首先会问病人家里备有哪些药，如果是病人已有的药，她就不再开。她时时为患者着想，为减轻患者负担，她开出的往往是“小处方”，药品虽然价格低，但治病很管用。有患者家长曾这样评价毋剑梅：“见到她，孩子的病就好了一半。”

正因为如此，毋剑梅受到大家欢迎。面对记者采访，她说：“医生开处方，跟自己的临床经验、用药习惯有关，不能强求，更不能一刀切。”

毋剑梅始终以“医者仁心”对待病人，对家人却关心不够。由于工作繁忙，她的女儿上学期间基本上都是自己回家，自己买饭吃。一天中午，女儿回到家中看见妈妈正在煮面条，一问才知道，原来是煮给患者的。回想起这些，毋剑梅有些惭愧。多年后，同样从事医生职业的女儿才逐渐理解了母亲。

在多年工作中，毋剑梅曾获“全国十大‘最美医生’”“河南好人”“全国诚实守信好人”等荣誉称号。（记者 郭飞飞 见习记者 吕百营 通讯员 刘冰）