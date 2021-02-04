供热才开始，缘何就有热企“掉链子”

目前，城区集中供热已过3天，尽管有供热企业曾对外发布说明，解释造成涧西、西工等部分区域供热首日暖气不热的原因，并作出至多24个小时就恢复的承诺，但17日一大早，不到1个小时内，本报“问暖热线”66778866就接到36名涧西居民反映家中暖气没丝毫暖意的电话。

目前，城区集中供热已过3天，尽管有供热企业曾对外发布说明，解释造成涧西、西工等部分区域供热首日暖气不热的原因，并作出至多24个小时就恢复的承诺，但17日一大早，不到1个小时内，本报“问暖热线”66778866就接到36名涧西居民反映家中暖气没丝毫暖意的电话。

记者围绕洛阳热力有限公司(简称市热力公司)的相关说明进行采访，了解其之外是否另有原因。

承诺时限已过，共性问题仍未完全解决

15日，“洛阳热力有限公司”微信公众号相关内容显示，造成西工区、涧西区部分区域暖气不热主要原因。

九都路、凯旋路供热主管网沿线部分用户，是由于偃师引热入洛管线流量不足，预计12个小时内恢复正常运行。

供热西区武汉路以东区域，是由于今年大唐洛热退出供热运行，改由新安引热入洛工程长输管线供热，热源距离较长，新管网调节反应时间长，预计24个小时内大多数用户恢复正常。

周山大道以东、南昌路以西区域，是由于主管线爆管，预计15日中午前后抢修完毕，24个小时内恢复供热。

16日上午，记者采访市热力公司得知：当日，九都路、凯旋路供热主管网沿线部分用户供热已恢复正常，用户家中正逐渐升温；涉及涧西区一处爆管的供热管网已在15日中午抢修完毕，相关供热管网正在升温。

16日下午，对于涧西区一些区域并未在预计时间内热起来的情况，市热力公司又解释称，新管网升温不能过快，预计17日供热整体恢复正常。

不过，17日16时30分，记者随机对早上拨打“问暖热线”的部分居民进行回访，香港城小区55号楼等楼栋、三英花园小区、和顺园小区、青岛家园小区、中泰世纪花城小区居民家中暖气片仍是一片凉意。