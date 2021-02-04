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不断提高提案办理质效 切实提升高中教育质量
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.18 08:23

　　按照市级领导同志领办督办市政协重点提案工作安排，昨日，市政协主席杨炳旭带领部分政协委员及有关部门负责人，以现场视察形式，协商督办《关于以打造优质普通高中为核心，快速实现高中阶段教育质量提升的提案》。

　　杨炳旭一行先后到洛阳市第一高级中学、洛阳外国语学校、理工附中教育集团东明学校高中部进行现场视察。在随后召开的协商督办会上，市教育局相关负责人通报我市高中教育提升情况及提案办理情况，与会人员进行讨论并提出意见建议。

　　杨炳旭在讲话中指出，要把提升高中教育质量作为“建强副中心、形成增长极”的重点工作，把选优配强校长作为核心措施，配强领导班子，把学校打造成人才辈出的摇篮。要把配齐配强教师队伍作为重中之重，加大政策扶持力度，广泛引进人才，打造高素质专业化教师队伍。要把全面深化改革作为关键招数，深化体制机制改革，狠抓特色学科建设，探索合作开放办学，不断提升教学质量。要把坚持党委领导、政府主导作为重要保障，切实加强党的建设，改善高中学校布局、办学条件，为推动高中优质特色多样化发展创造良好条件。全市各级政协组织和政协委员要充分发挥自身优势，强化专题调研，提出高质量建议，助推高中教育质量提升，为“建强副中心、形成增长极”提供有力支撑。（记者 孙小蕊 见习记者 吕百营）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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