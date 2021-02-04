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传奇连昌宫
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2021.11.18 08:10

　　天高云淡，阳光明媚。选一本喜爱的书，沐着暖阳，慢慢翻阅，便觉时光静美，心中安然。

　　“洛水来西南，昌水来西北。二水合流处，宫墙有遗壁。行人徒想像，往事皆陈迹。空余女几山，正对三乡驿。”近日读宋诗，读到邵雍《故连昌宫》一诗。诗中所说的连昌宫，曾在洛水与昌水的合流处巍然屹立，周边有山有水，风景优美。

　　隋唐时期，从洛阳到长安，除了众多驿站，还有帝王行宫，连昌宫是规模较大的一个，唐高宗李治、女皇武则天、唐玄宗李隆基都曾驾临于此。

　　“春娇满眼睡红绡，掠削云鬟旋装束。飞上九天歌一声，二十五郎吹管逐。”当年，唐玄宗在此与杨贵妃宴饮作乐，何等逍遥。

　　可惜安史之乱后，连昌宫“蛇出燕巢盘斗栱，菌生香案正当衙”，破败萧条，令人叹惋。

　　连昌宫遗址在今宜阳三乡。宜阳的古县志记载了这样一个故事。

　　玄宗皇帝喜好长生术，经常与道士申天师谈道。杨贵妃身边有一个善跳霓裳羽衣舞的侍女张云容，她向天师求长生药，天师给她一粒绛雪丹，并告诉她，服下这粒丹，死后将身体不腐，魂魄不散，百年之后，遇到所爱的人，与之结为夫妇，便可再生。张云容死后，被葬在连昌宫。

　　许多年后，县尉薛昭因为私放了一个犯人而被流放。路上，薛昭得友人帮助逃走，躲进了已经废弃的连昌宫。晚上，有三个美丽的姑娘来到这里谈笑饮酒，薛昭隔窗偷看，大胆出来相见。

　　三个姑娘吓了一跳，问他是谁。薛昭如实相告，又问她们姓氏。其中年龄最大的姑娘说，她叫张云容，曾是杨贵妃的侍女，另外二女是萧凤台和刘兰翘。她们也曾是宫女，死后葬在张云容的墓旁。

　　言罢，一人三鬼在一起饮酒嬉戏，掷骰子玩。发现张云容与薛昭有缘，萧凤台和刘兰翘便做媒，张云容和薛昭当晚成婚。

　　几天后，张云容对薛昭说：“我的身体已经复活，请郎君开棺吧。”薛昭依言打开棺材，张云容果然复活了，夫妇二人一同回到薛昭的老家金陵(今南京)，隐居起来，过上了幸福的日子。

　　人与鬼的爱情故事虽然离奇，但充满浪漫色彩，寄托了人们对生活的美好向往，令人动容。连昌宫虽然已经消失在沧桑岁月中，但是，人们对幸福、对爱情的向往和追求，永远不会磨灭。(记者 刘永娟)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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