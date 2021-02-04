周日(11月21日)是世界问候日。互道“你好”是社交常见模式。洛阳人没那么客套，熟人碰面直奔主题，大老远就扬着笑脸亲切地打招呼：“喝汤了没？”

周日(11月21日)是世界问候日。互道“你好”是社交常见模式。洛阳人没那么客套，熟人碰面直奔主题，大老远就扬着笑脸亲切地打招呼：“喝汤了没？”

民以食为天，甭问好不好，吃饱了就是好。

古人打招呼则可能是这样的：“无它乎？”“无恙乎？”翻译成大白话就是：“嗨，没蛇吧？”“嗨，没病吧？”

搁现在，谁要这么问候别人会显得自己有点儿毛病。那古人为啥这么问候呢？咱们来说道说道。

无它乎？你好吗

在古老的语境里，“它”指的是蛇。

古籍《说文解字》记载：“它，虫也。从虫而长，象冤曲垂尾形。上古草居，患它，故相问：无它乎？”

“蛇”的甲骨文字形就是“它”。洛阳博物馆有许多商代出土的青铜器，据考证，“它”字在商代的青铜器铭文中就是弯弯曲曲的蛇形。

“它”字“从虫而长，象冤曲垂尾形”，像一条“长虫”，洛阳人俗称蛇为“长虫”有据可依。

至于问候人为啥会扯到蛇？这跟河洛先民的居住环境有关。

在夏、商、周三代，以及《说文解字》诞生的东汉时期，洛阳曾是都城所在地。当时，黄河、洛水两岸的人们住的是夯土茅草房。

茅草房周围时有蛇出没，大人孩子一不留神就会被蛇咬伤甚至咬死。人们怕蛇，担心亲友遭其祸害，故而寒暄问候时总会关切地询问：“无它乎？”

在古人的社交圈里，“无它乎”这句问候语其实就相当于“亲，你最近还好吗”。

无恙乎？祝平安

随着时代发展，“它”字逐渐被引申为第三人称代词。“无它”一词多被写作“无他”，字面意思是“没别的”。

今人问候没人再提“无它乎”，比较常见的问候语是“别来无恙”——比“你好”更文雅，显得有文化。

其实，“恙”本来指的是“病”。“别来无恙”说白了就是“你没病吧”——要是说话的语境不合适，开口就问人家“你没病吧”，估计会被骂。

那为啥人们还要用“别来无恙”互致问候呢？其渊源跟“无它乎”差不多。

“恙”和蛇患一样，也是困扰人的一种疾患。

东汉学者应劭在《风俗通义》中提到“恙，病也”，又说恙是一种会咬人的虫子，聚居在草丛中，“善入人腹，食人心”，古人“草居露宿，多被此毒”。

想想看，这种小虫子能钻进人的肚子，吃人心，多可怕！

人们被恙闹腾得苦不堪言，期盼无病无恙，亲友平安，故而问候“别来无恙”，就跟问候“你最近还好吧”一样，是一种关切。

咋问候，要弄清

还有一种说法，认为恙不是虫子，而是一种心理压力。譬如《尔雅》中说：“恙，忧也。”意思是忧心、忧虑。

照这么说，“别来无恙”，其实是问对方最近没啥烦心事儿吧。

另有一种说法，出自古代神话志怪小说《神异经》，书里提到北方有一种猛兽叫?，长得像狮子一样凶猛，会吃人，人被它吹一口气就会得病。

有人据此认为，“?”就是“恙”；也有人认为，二者风马牛不相及，不可混为一谈。

从医学上来说，恙是恙虫，又称恙螨，可引发皮炎。

古人见面互相问候“别来无恙”，这种关心有戏谑的味道：“嗨，你身上有没有虫？有的话可得说实话，千万别传染给我！”

后来，生活条件改善，蛇、虫少见，问候“别来无恙”就跟问“最近还好吗”差不多。

一声问候暖人心，如何问候则要看人看事。收藏家马未都的人生哲理是“亲人要生，生人要熟，熟人要亲”。

人与人之间的关系复杂而微妙，分寸失当，近则不逊远则怨，徒生恩怨。

亲友之间无话不谈、亲密无间，然而一旦翻脸往往连路人都不如。所以亲友交往更要把握好度，尊重私密，保留界限。

遇见陌生人，热情问候，真诚交流，一回生二回熟，生人变朋友，多个朋友多条路。

熟人久不见难免生分。感情要维系，得常联系、常问候、常亲近。

人活一世，难得有缘人。有道是“白首如新，倾盖如故”，有人相识到老不了解，有人一见如故成知音。

虽然生活中难免有烦恼，可是一声亲切的问候，会让人感到一切都好。此时此刻，你有想问候的人吗？(记者 张丽娜)