洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

这群来自栾川的折翼天使 有望代表中国参加世界冬季特奥会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.18 08:38
孩子，你真的很牛，就如你头盔上的“牛”字

　　在伏牛山深处的栾川县特殊教育学校，有一群特殊的孩子，他们有的聋哑，有的有智力障碍，可这些并不影响他们为自己的奥林匹克梦而努力拼搏。

　　昨日，在该校操场上，一群孩子正在进行旱地越野滑雪训练，他们中的5个孩子被预选入第十二届世界冬季特奥会中国越野滑雪队，明年将代表中国参赛，这是他们首次参加世界冬季特奥会。在2019年年底的全国特奥会冬季项目比赛中，他们曾一举夺得46枚奖牌，实现我省特奥会冬季项目奖牌零的突破。

　　发生在这所学校的奇迹，还远不止这些。让我们走近这群和命运抗争的折翼天使，感受他们的冰雪梦。

折翼天使，换一片天空，你们会飞得更高 记者 李砺瑾 摄

　　折翼天使从大山深处走向世界

　　“慢点儿滑，别摔着了！”“别害怕，我先扶着你。”……当孩子们在操场上驰骋的时候，有一个人始终在一旁鼓励，眼光从未离开孩子们，他叫万清雅，今年60岁，是该校的体育老师，还曾是该校的副校长。

　　当听说孩子们需要滑雪老师时，退居二线的万清雅迎难而上，每天下午陪孩子们在操场上训练。

　　“我教了一辈子书，过去没接触过滑雪，学校也没专门的滑雪教练。”万清雅说，他边学边教，一遍遍看教学视频，再结合比赛规则一点点调整孩子们的动作。

　　没有专业教练、没有专业设备、没有任何参赛经验……这群孩子就是从这样的条件开始，走向全国，并开始走向世界。

　　去年年初，本网曾以《夺得22枚金牌 栾川山里一群特殊孩子的冰雪梦》为题，报道了这群孩子的故事，(详见《夺得22枚金牌 栾川山里一群特殊孩子的冰雪梦》)当时文章的最后一句话是：“孩子们的冰雪梦才刚刚开始。”

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·康复路上的难题：一半是身体 一半是心理
  • ·怕冷，感觉手臂上有虫子爬……这是糖尿病外周神经病变
  • ·她的右眼看不清、他的双腿皮肤溃烂，都跟这个病有关
    		•
    都听说过美男子潘安 可您逛过潘安公园吗
    都听说过美男子潘安 可您逛过潘安公园吗
    都听说过美男子潘安 可您逛过潘安公园吗
        与才高八斗的曹植共有“才如子建，貌似潘安”美誉的潘安，是古代出了名的美男子。您可知道，洛阳有一座以他...
  • ·逛隋唐城遗址植物园，哪里是重点？
  • ·初冬出动，共赴一场运动之约
  • ·徒步偃师柏峪沟 人在画中游
    		•  
    新闻排行
  • 商家可以“店铺外摆”进行销售吗？洛...
  • 高铁、机场、地铁、高速公路……这些...
  • 警惕生态杀手！洛阳零星发现“加拿大...
  • 最新！全国疫情中高风险地区名单，共1...
  • 打造特色文旅街区 邵雍广场改造收尾
  • 徐衣显到市发改委调研
  • 洛阳加快建设青年友好型城市 提升城市...
  • 江凌到汝阳县调研
  • 洛阳市人民政府关于规范电动自行车管...
  • 洛阳80后女子烧制河洛澄泥砚 弘扬河洛...
    		•
    百姓呼声
    河南省第二儿童医院年底前一期项目将投用
    滨河南路东延什么时候通车？官方回复
    精彩图片
    致敬！洛阳城市供热离...
    初冬时节 洛阳兴洛湖公...
    洛龙区李楼镇：打造国...
    北方永盛：“智”改生...
    精彩热帖

    极地跳水

    鲁朗秋色

    红翅旋壁雀礼佛

    勇成摄影
    /七律 洛阳怀古
    /铁匠爷爷留美名
    /晨光中的九龙鼎
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605