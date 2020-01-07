这群来自栾川的折翼天使 有望代表中国参加世界冬季特奥会

在伏牛山深处的栾川县特殊教育学校，有一群特殊的孩子，他们有的聋哑，有的有智力障碍，可这些并不影响他们为自己的奥林匹克梦而努力拼搏。

孩子，你真的很牛，就如你头盔上的“牛”字

在伏牛山深处的栾川县特殊教育学校，有一群特殊的孩子，他们有的聋哑，有的有智力障碍，可这些并不影响他们为自己的奥林匹克梦而努力拼搏。

昨日，在该校操场上，一群孩子正在进行旱地越野滑雪训练，他们中的5个孩子被预选入第十二届世界冬季特奥会中国越野滑雪队，明年将代表中国参赛，这是他们首次参加世界冬季特奥会。在2019年年底的全国特奥会冬季项目比赛中，他们曾一举夺得46枚奖牌，实现我省特奥会冬季项目奖牌零的突破。

发生在这所学校的奇迹，还远不止这些。让我们走近这群和命运抗争的折翼天使，感受他们的冰雪梦。

折翼天使，换一片天空，你们会飞得更高 记者 李砺瑾 摄

折翼天使从大山深处走向世界

“慢点儿滑，别摔着了！”“别害怕，我先扶着你。”……当孩子们在操场上驰骋的时候，有一个人始终在一旁鼓励，眼光从未离开孩子们，他叫万清雅，今年60岁，是该校的体育老师，还曾是该校的副校长。

当听说孩子们需要滑雪老师时，退居二线的万清雅迎难而上，每天下午陪孩子们在操场上训练。

“我教了一辈子书，过去没接触过滑雪，学校也没专门的滑雪教练。”万清雅说，他边学边教，一遍遍看教学视频，再结合比赛规则一点点调整孩子们的动作。

没有专业教练、没有专业设备、没有任何参赛经验……这群孩子就是从这样的条件开始，走向全国，并开始走向世界。

去年年初，本网曾以《夺得22枚金牌 栾川山里一群特殊孩子的冰雪梦》为题，报道了这群孩子的故事，(详见《夺得22枚金牌 栾川山里一群特殊孩子的冰雪梦》)当时文章的最后一句话是：“孩子们的冰雪梦才刚刚开始。”