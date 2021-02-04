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洛阳今日晴天到多云 气温6℃到20℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2021.11.18 07:55

　　昨天天气晴好，暖意不减。

　　需要注意的是，立冬之后，气温下降明显。昨天，省气象局发布重要天气报告，预计20日夜里到22日白天，受较强冷空气影响，我省将出现大风寒潮天气：大风主要集中在20日夜里到22日白天，全省西北风5级到6级，中西部阵风8级到9级。20日全省气温逐步下降，本轮降温过程的最冷白天是22日：西部2℃到4℃，其他地区6℃到9℃；23日凌晨是本轮降温过程最低气温的最低点：西部、北部-6℃到-4℃，其他地区-3℃到0℃，全省大部将出现寒潮。

　　来看一下我市未来几天的天气情况。市气象台根据气象资料分析，19日夜里到20日受低槽东移影响，我市有阴雨天气。受较强冷空气影响，20日到23日我市有大风降温天气过程。

　　具体预报如下

　　今天：晴天到多云，部分地区有雾或霾，偏西风转偏南风2级到3级，气温6℃到20℃。

　　明天：多云到阴天，傍晚到夜里转小雨，部分地区有雾或霾，偏北风3级左右，气温6℃到15℃。

　　20日(周六)：阴天有小雨，西南部山区有雨夹雪或小雪，夜里西北风逐渐增大到6级左右，阵风8级到10级，气温8℃到12℃。

　　21日(周日)：多云转晴天，西北风6级左右，阵风8级到10级，气温4℃到10℃。

　　22日(周一)：晴天，西北风4级左右，阵风6级到7级，气温-1℃到8℃。

　　23日(周二)：晴天，西北风3级到4级，气温-2℃到10℃。

　　24日(周三)：晴天到多云，气温0℃到13℃。（记者 张喜逢 通讯员 郭铭博 俞飞）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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