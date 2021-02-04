洛阳80后女子烧制河洛澄泥砚 弘扬河洛文化、黄河文化

澄泥砚与端砚、歙(shè)砚、洮砚并称中国四大名砚。“与后面三者都是石质砚不同，澄泥砚是以黄河澄泥为主要原料经焙烧而成的陶质砚。”17日，河洛澄泥砚制作技艺传承人、“十大民间高手”游晓晓说。
澄泥砚与端砚、歙(shè)砚、洮砚并称中国四大名砚。“与后面三者都是石质砚不同，澄泥砚是以黄河澄泥为主要原料经焙烧而成的陶质砚。”17日，河洛澄泥砚制作技艺传承人、“十大民间高手”游晓晓说。
澄泥砚与端砚、歙(shè)砚、洮砚并称中国四大名砚。“与后面三者都是石质砚不同，澄泥砚是以黄河澄泥为主要原料经焙烧而成的陶质砚。”17日，河洛澄泥砚制作技艺传承人、“十大民间高手”游晓晓说。
游晓晓是一名80后，生于新安县澄泥砚制作世家，她从小耳濡目染，大学毕业后在父辈的建议下，专门从事澄泥砚制作技艺传承。
“河洛澄泥砚制作技艺由新安县游氏家族传承，出自中国古陶瓷名窑新安窑，其技艺隶属于唐宋时期虢州澄泥砚系列。”游晓晓说。
澄泥砚，顾名思义，与泥有关。游晓晓介绍，澄泥砚的原料采于黄河中下游两岸沉积百年以上、含有诸多矿物质的澄泥，历经采泥、选泥、澄泥、醒泥、配兑、揉炼、形制设计、制坯雕刻、焙烧、熏蒸、抛光等60多道工序制作而成。
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