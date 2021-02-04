真加斯！洛阳献血状元捐出“传家宝”奥运火炬【视频】

“原本我想把奥运火炬作为传家宝传下去，但放家里只是我一个人的火炬，而放在科普馆会有更多人看到，所以还是决定，捐!”17日，61岁市民吴智平将珍藏的2008年北京奥运会火炬捐赠给洛阳市无偿献血及血液质量安全科普馆，期望带动更多人加入无偿献血队伍。

“原本我想把奥运火炬作为传家宝传下去，但放家里只是我一个人的火炬，而放在科普馆会有更多人看到，所以还是决定，捐!”17日，61岁市民吴智平将珍藏的2008年北京奥运会火炬捐赠给洛阳市无偿献血及血液质量安全科普馆，期望带动更多人加入无偿献血队伍。

左一为吴智平

捐“传家宝”惹哭小外孙女

17日早，记者初见吴智平时，他小心翼翼托着印有红色祥云图案的长条形纸盒，取下纸盒一端，一把依旧崭新的火炬嵌在其中。“珍藏十多年了！”看到火炬，这名头发灰白的献血状元又容光焕发，像是回到2008年传递奥运火炬现场。

吴智平说，2008年，他以洛阳市献血状元的身份入选北京奥运会火炬手。当年7月27日，他在隋唐城遗址植物园旁接力，以洛阳站第19棒的身份进行火炬接力。此后，他把火炬珍藏起来，“前几天，听说市里要建无偿献血及血液质量安全科普馆，正征集有关物品，我第一个想法就是捐奥运火炬，因为这份来之不易的荣誉是献血获得的。”

“能带动更多人参加无偿献血，值！”吴智平的决定获得远在深圳的儿女支持，没想到惹哭7岁的外孙女。“小外孙女知道火炬的来历，却因为离得远没机会摸，多少有些不舍，我前两天给她发了火炬视频，告诉她以后可以到科普馆去看。”吴智平笑着说。