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好消息！盛世新天地二期已开通缴费通道 部分居民家已供热
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.18 08:00

　　17日，记者从洛阳北控水务集团新区热力分公司(简称新区热力)获悉，洛报融媒持续关注的洛龙区盛世新天地二期已开通缴费通道，部分已缴费的居民家已供热。

　　盛世新天地二期于16日对新建的换热站进行供热调试后，根据预登记用热户信息，已陆续为居民开阀供热，17日开通预交费通道，并通过发送短信形式提醒用户交费。

　　“我家已缴费，家里已经热起来了。”盛世新天地二期居民冯先生告诉记者。

　　新区热力有关部门负责人说，由于该小区今年是首次供热，为方便居民进行调试，预交费用将从18日开始核算，交费截止20日，若达不到机组安全运行最低标准即25%用户交费率，将不予供暖。

　　“感谢你们持续关注并报道我们小区供热的事儿，我们今冬的‘温暖’有你们的功劳。”小区居民告诉记者，他们邻里间也在相互通知缴费供热，期望达到25%，让他们今年过个暖冬。(记者 冯莹雅 通讯员 吉怡 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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