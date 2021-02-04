供热前期易污堵导致不热 清洗过滤网后效果显著【视频】

供热前期因过滤网污堵导致不热的情况较普遍，供热3天来，有部分市民仍感到家中暖气不够热，经热力工作人员清洗入户过滤网，已收到显著效果。

供热前期因过滤网污堵导致不热的情况较普遍，供热3天来，有部分市民仍感到家中暖气不够热，经热力工作人员清洗入户过滤网，已收到显著效果。

“暖气已经热啦！”17日中午，洛龙区政康苑小区1号楼的一居民说，供热首日家里暖气不太热，从昨天开始明显感到热起来了。当时，洛阳北控水务集团新区热力分公司(简称新区热力)“供暖小管家”赵栩正在对他家的入户过滤网进行清洗。

“别看这个过滤网很小，但它作用很大，一旦被堵塞，会直接影响供热效果。”赵栩很熟练地关闭进水阀，取出过滤网，进行冲洗后装回去，再打开阀门。

他负责该小区1号楼两个单元192户居民的清洗入户过滤网工作，像这样的动作他这两天已重复了三轮500多遍，接着还要进行第四轮如此清洗清网工作。