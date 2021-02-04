曹东兴：订《洛阳晚报》20余年，难忘与母亲读报的幸福时光【视频】

报纸分门别类地剪辑成册、通过读报提升信访工作信心、定格与母亲相处的幸福时光……对于订报20余年的曹东兴来说，《洛阳晚报》不只是他了解信息、政策的渠道，还记录了他的生活，给了他温暖和力量。17日，洛报融媒记者来到曹东兴的家，听他讲述与《洛阳晚报》的不解之缘。

报纸分门别类地剪辑成册、通过读报提升信访工作信心、定格与母亲相处的幸福时光……对于订报20余年的曹东兴来说，《洛阳晚报》不只是他了解信息、政策的渠道，还记录了他的生活，给了他温暖和力量。17日，洛报融媒记者来到曹东兴的家，听他讲述与《洛阳晚报》的不解之缘。

与《洛阳晚报》的不解之缘

“看看这些册子，是我近20年的剪辑成果。”指着一人高的报纸剪辑册，家住涧西区君临天下小区的74岁的曹东兴骄傲地说，《洛阳晚报》曾记录了他的家庭故事。

在2018年《洛阳晚报》读者节上，曹东兴的家庭在传承孝善好家风评选中脱颖而出。当时他和母亲的合影在《洛阳晚报》刊发。不仅如此，《洛阳晚报》曾采访他37年写1000多万字日记，记录洛阳改革开放的历史以及他的工作和生活。

“我与《洛阳晚报》缘分不浅，它是我生活里的良师益友。”曹东兴说，近20年来，每日读报，把有用的信息剪辑成册已成为他必做的一项“工作”。截至目前，他共收集了数千篇报道，整理了几十本厚厚的报纸剪辑册。