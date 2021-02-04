洛阳已盘活低效用地58宗 面积4484.6亩

17日洛报融媒记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，原洛阳亚洲啤酒有限公司地块补偿收回后重新拍卖出让，实现低效用地再盘活，现已批复并具备动工条件。

17日洛报融媒记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，原洛阳亚洲啤酒有限公司地块补偿收回后重新拍卖出让，实现低效用地再盘活，现已批复并具备动工条件。截至目前，通过企业自主盘活、收储再利用、二次开发、“府院”联动等模式，洛阳共盘活低效用地58宗，面积4484.6亩。

洛阳亚洲啤酒有限公司厂区位于洛龙区关林路与杜预街交叉口东北角用地，建设用地面积200余亩。该公司于2006年7月签订入园协议入驻洛龙高新区，2018年9月更名为洛阳卓超科技有限公司，此后，这处地块一直没有实际进行生产经营，长期处于低效运营状态。为积极推进洛龙区域经济高质量发展，提高洛龙产业集聚区土地资源高效集约利用，进一步盘活低效土地资源，加快产业转型升级，洛龙区将该地块重新征收后挂牌出让，引入中航光电科技股份有限公司进行项目建设，目前已经具备动工条件。“土地资源利用已从‘增量时代’步入‘存量时代’，‘向内挖潜’成为重要战略方向。”洛阳市自然资源和规划局相关负责人说。

在创新工业用地出让方式方面，洛阳市自然资源和规划局还推出了工业用地弹性出让举措。在工业用地供应时采取弹性年期出让、先租后让、租让结合、长期租赁等方式，缩短土地出让年限，不仅有效降低企业用地成本，也避免工业用地出让年期过长，因企业停产关闭造成土地空闲浪费。同时，采取先租后让、租让结合、长期租赁的灵活用地方式，降低企业用地门槛，便于土地资产的盘活。

洛阳市第十二次党代会指出，要深化要素市场化配置改革，不断提高要素配置效率，盘活低效的要素资源。洛阳市自然资源和规划局相关负责人介绍，结合“百园增效提质专项行动”，该局着力消化产业集聚区批而未供土地，有效控制产业集聚区新增建设用地规模，全面优化土地资源配置，提升土地资源利用效率；鼓励土地使用者在符合规划、不改变用途的前提下，通过厂区改造、内部用地整理等途径提高土地利用率：针对现有工业用地提高土地利用率和增加容积率，符合控制性详细规划要求的，不再增收土地价款。(记者 李岚 通讯员 郭静阁 文/图)