洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳已盘活低效用地58宗 面积4484.6亩
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.17 18:53

　　17日洛报融媒记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，原洛阳亚洲啤酒有限公司地块补偿收回后重新拍卖出让，实现低效用地再盘活，现已批复并具备动工条件。截至目前，通过企业自主盘活、收储再利用、二次开发、“府院”联动等模式，洛阳共盘活低效用地58宗，面积4484.6亩。

　　洛阳亚洲啤酒有限公司厂区位于洛龙区关林路与杜预街交叉口东北角用地，建设用地面积200余亩。该公司于2006年7月签订入园协议入驻洛龙高新区，2018年9月更名为洛阳卓超科技有限公司，此后，这处地块一直没有实际进行生产经营，长期处于低效运营状态。为积极推进洛龙区域经济高质量发展，提高洛龙产业集聚区土地资源高效集约利用，进一步盘活低效土地资源，加快产业转型升级，洛龙区将该地块重新征收后挂牌出让，引入中航光电科技股份有限公司进行项目建设，目前已经具备动工条件。“土地资源利用已从‘增量时代’步入‘存量时代’，‘向内挖潜’成为重要战略方向。”洛阳市自然资源和规划局相关负责人说。

　　在创新工业用地出让方式方面，洛阳市自然资源和规划局还推出了工业用地弹性出让举措。在工业用地供应时采取弹性年期出让、先租后让、租让结合、长期租赁等方式，缩短土地出让年限，不仅有效降低企业用地成本，也避免工业用地出让年期过长，因企业停产关闭造成土地空闲浪费。同时，采取先租后让、租让结合、长期租赁的灵活用地方式，降低企业用地门槛，便于土地资产的盘活。

　　洛阳市第十二次党代会指出，要深化要素市场化配置改革，不断提高要素配置效率，盘活低效的要素资源。洛阳市自然资源和规划局相关负责人介绍，结合“百园增效提质专项行动”，该局着力消化产业集聚区批而未供土地，有效控制产业集聚区新增建设用地规模，全面优化土地资源配置，提升土地资源利用效率；鼓励土地使用者在符合规划、不改变用途的前提下，通过厂区改造、内部用地整理等途径提高土地利用率：针对现有工业用地提高土地利用率和增加容积率，符合控制性详细规划要求的，不再增收土地价款。(记者 李岚 通讯员 郭静阁 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·康复路上的难题：一半是身体 一半是心理
  • ·怕冷，感觉手臂上有虫子爬……这是糖尿病外周神经病变
  • ·她的右眼看不清、他的双腿皮肤溃烂，都跟这个病有关
    		•
    都听说过美男子潘安 可您逛过潘安公园吗
    都听说过美男子潘安 可您逛过潘安公园吗
    都听说过美男子潘安 可您逛过潘安公园吗
        与才高八斗的曹植共有“才如子建，貌似潘安”美誉的潘安，是古代出了名的美男子。您可知道，洛阳有一座以他...
  • ·逛隋唐城遗址植物园，哪里是重点？
  • ·初冬出动，共赴一场运动之约
  • ·徒步偃师柏峪沟 人在画中游
    		•  
    新闻排行
  • 定了！洛阳地铁2号线计划于12月26日正...
  • 洛阳多地发布通告 集中整治骑车不戴头盔
  • 商家可以“店铺外摆”进行销售吗？洛...
  • 征求意见！洛阳城市区中小学幼儿园规...
  • 洛阳将持续深化文明城市创建 加快打造...
  • 都听说过美男子潘安 可您逛过潘安公园吗
  • 高铁、机场、地铁、高速公路……这些...
  • 全市企业上市座谈会召开 徐衣显出席并...
  • 洛阳：用创意抢占文旅融合“新风口”
  • 偃师返乡乡贤李鹏：发展农产品电商，...
    		•
    百姓呼声
    河南省第二儿童医院年底前一期项目将投用
    滨河南路东延什么时候通车？官方回复
    精彩图片
    致敬！洛阳城市供热离...
    初冬时节 洛阳兴洛湖公...
    洛龙区李楼镇：打造国...
    北方永盛：“智”改生...
    精彩热帖

    吸引

    鲁朗秋色

    九洲池冬景

    勇成摄影
    /七律 洛阳怀古
    /铁匠爷爷留美名
    /晨光中的九龙鼎
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605