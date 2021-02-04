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洛阳精细石化产业集群发展将再添大通道
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.17 18:54

　　洛阳市精细石化产业集群发展将再添一条大通道！

　　16日，洛报融媒记者从洛阳石化获悉，洛阳—新郑国际机场航煤管道项目近日获得河南省发改委核准，按计划将于明年上半年开工建设。

　　该项目总投资11.85亿元，起点为洛阳石化，止于郑州航空港区华南蓝天航空油料有限公司河南分公司油库，途径孟津区、孟州市、温县、巩义市、荥阳市、新密市、新郑市及郑州航空港区等8个县(市、区)。项目全长约185公里，干线设计压力为9.5兆帕，管径406.4毫米，设计输量为每年330万吨。项目全线设置洛阳首站、新郑末站及6座阀室。

　　洛阳—新郑国际机场航煤管道项目可行性研究报告于去年9月获中国石化集团公司批复，该项目还在今年7月取得了河南省自然资源厅核发的用地预审与选址意见书。

　　“此次通过省发改委核准，标志着项目建设进入新的阶段，我们后续将坚持树牢‘项目为王’工作理念，加速推动管道项目施工。”洛阳石化相关负责人表示。

　　作为河南省能源发展规划重点工程项目，洛阳—新郑国际机场航煤管道项目承担着未来向新郑国际机场输送航空煤油的重要任务，对降低全省航空运输成本、促进河南航空产业健康发展具有重要意义。该项目将为洛阳石化航煤油品提供安全、稳定、可靠、经济、便捷的运输通道，满足中国石化系统航煤销售市场开发需要，降低油品运输费用，建成后可配套洛阳石化炼油结构调整项目，实现企业效益和综合竞争力的进一步提高。（记者 陈曦 王艳杰 通讯员 郭谦 赵鹏钧）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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