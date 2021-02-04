杨静：用汉服文化为城市打造潮流IP【视频】

与我而言，每一件汉服都不只是一件衣服，它们承载着一段段历史，讲述着一个个故事。我喜欢汉服，更爱中国传统文化。

青年小档案

姓名：杨静

年龄：33岁

老家：洛阳

工作岗位：洛阳脑洞网络科技有限公司创始人、司衣坊品牌主理人

青年心声

与我而言，每一件汉服都不只是一件衣服，它们承载着一段段历史，讲述着一个个故事。我喜欢汉服，更爱中国传统文化。

这些年我走南闯北在许多城市生活、工作过，但最后我选择了扎根洛阳，这不但是因为洛阳拥有厚重的历史文化底蕴，为汉服文化发展提供了先天的肥沃土壤，还缘于洛阳正在加快建设青年友好型城市，众多优惠政策为创业者“保驾护航”。民族的才是世界的，我相信终有一天，世界的目光会重新投回洛阳。

推进汉服课堂进社区计划、与本地高校联合组建“洛阳汉服高校联盟”、筹备礼衣华夏汉服超模大赛洛阳赛区的各项事宜……17日上午，在自己的汉服线下体验店里，老板杨静一边招呼顾客试穿，一边在接连不断的电话中安排着自己现在正在做的工作。

“我爷爷是沈阳人，20世纪60年代支援建设来到洛阳。”杨静说，作为“半个”东北人，虽然她口音里的“大碴子味儿”偶尔还会“偷溜”出来“放个风”，但她更愿意逢人就讲自己是个彻头彻尾的洛阳姑娘。