洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

杨静：用汉服文化为城市打造潮流IP【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.17 18:55
 

　　青年小档案

　　姓名：杨静

　　年龄：33岁

　　老家：洛阳

　　工作岗位：洛阳脑洞网络科技有限公司创始人、司衣坊品牌主理人

　　青年心声

　　与我而言，每一件汉服都不只是一件衣服，它们承载着一段段历史，讲述着一个个故事。我喜欢汉服，更爱中国传统文化。

　　这些年我走南闯北在许多城市生活、工作过，但最后我选择了扎根洛阳，这不但是因为洛阳拥有厚重的历史文化底蕴，为汉服文化发展提供了先天的肥沃土壤，还缘于洛阳正在加快建设青年友好型城市，众多优惠政策为创业者“保驾护航”。民族的才是世界的，我相信终有一天，世界的目光会重新投回洛阳。

　　推进汉服课堂进社区计划、与本地高校联合组建“洛阳汉服高校联盟”、筹备礼衣华夏汉服超模大赛洛阳赛区的各项事宜……17日上午，在自己的汉服线下体验店里，老板杨静一边招呼顾客试穿，一边在接连不断的电话中安排着自己现在正在做的工作。

　　“我爷爷是沈阳人，20世纪60年代支援建设来到洛阳。”杨静说，作为“半个”东北人，虽然她口音里的“大碴子味儿”偶尔还会“偷溜”出来“放个风”，但她更愿意逢人就讲自己是个彻头彻尾的洛阳姑娘。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·康复路上的难题：一半是身体 一半是心理
  • ·怕冷，感觉手臂上有虫子爬……这是糖尿病外周神经病变
  • ·她的右眼看不清、他的双腿皮肤溃烂，都跟这个病有关
    		•
    都听说过美男子潘安 可您逛过潘安公园吗
    都听说过美男子潘安 可您逛过潘安公园吗
    都听说过美男子潘安 可您逛过潘安公园吗
        与才高八斗的曹植共有“才如子建，貌似潘安”美誉的潘安，是古代出了名的美男子。您可知道，洛阳有一座以他...
  • ·逛隋唐城遗址植物园，哪里是重点？
  • ·初冬出动，共赴一场运动之约
  • ·徒步偃师柏峪沟 人在画中游
    		•  
    新闻排行
  • 定了！洛阳地铁2号线计划于12月26日正...
  • 洛阳多地发布通告 集中整治骑车不戴头盔
  • 商家可以“店铺外摆”进行销售吗？洛...
  • 征求意见！洛阳城市区中小学幼儿园规...
  • 洛阳将持续深化文明城市创建 加快打造...
  • 都听说过美男子潘安 可您逛过潘安公园吗
  • 高铁、机场、地铁、高速公路……这些...
  • 全市企业上市座谈会召开 徐衣显出席并...
  • 洛阳：用创意抢占文旅融合“新风口”
  • 偃师返乡乡贤李鹏：发展农产品电商，...
    		•
    百姓呼声
    河南省第二儿童医院年底前一期项目将投用
    滨河南路东延什么时候通车？官方回复
    精彩图片
    致敬！洛阳城市供热离...
    初冬时节 洛阳兴洛湖公...
    洛龙区李楼镇：打造国...
    北方永盛：“智”改生...
    精彩热帖

    吸引

    鲁朗秋色

    九洲池冬景

    勇成摄影
    /七律 洛阳怀古
    /铁匠爷爷留美名
    /晨光中的九龙鼎
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605