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全城寻找会编织的洛阳人！“针心针意”邀您当志愿者，为山里娃“编织”温暖
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.17 18:53

　　小雪将至，天气渐寒。随着集中供暖正式开始，不少人的屋子逐渐热了起来。您是否想过，那些偏远地区的孩子们，过冬的装备准备齐全了吗？抵御寒冷，我们还能为他们做点什么？即日起，《洛阳晚报》联合阿里天天正能量及市创建办、市文明办启动2021“针心针意”大型暖冬公益行动，借用您的巧手，让孩子们的冬天更暖一点。

　　巧手编织，为孩子们的冬天加一度

　　“针心针意”大型暖冬公益行动，是阿里巴巴天天正能量从2016年开始，连续5年在全国范围内发起的行动，累计超过20000名志愿者参与活动，为黑龙江、宁夏、青海、内蒙古、陕西等二十多个省(自治区)的30000多名需要关爱的孩子，用毛线和棒针编织温暖，送出祝福。

　　今年是《洛阳晚报》首次加入“针心针意”大型暖冬公益行动，我们将联合市创建办、市文明办等单位，发动全市各大社区，组织爱心市民为山区和留守的孩子们送温暖。

　　本次活动，本报将为大家免费提供毛线、棒针等编织物料，您可以用这些物品为孩子们织一顶帽子、一双手套、一条围巾……每一件作品，都将成为一份独家定制的礼物，穿在孩子们身上，温暖他们的冬天。

　　除了参与编织，您还可以向孩子们捐赠其他暖心礼物。我们会把收到的礼物与编织物混装成“爱心盲盒”，送到孩子们手里。届时，我们还会组织志愿者陪孩子开展研学兴趣课堂，进行暖心互动。

　　不会编织没关系，有达人免费教

　　本次活动，我们将依托各区新时代文明实践中心作为毛线发放点，为参与此次活动的参与者发放毛线，您在报名并登记后即可免费领取。

　　如果您不会编织也没关系，在活动期间，我们将邀请编织达人开设线上与线下编织课，教大家一些简单的编织技巧，所有环节均不收取任何费用，让大家在参与公益事业的同时，能够学一门手艺，带动身边更多的人一起来关注和投身公益事业。

　　在编织的过程中，本报将组织爱心小队比拼活动，让志愿者们组队进行才艺比拼，并结合送回的编织物资的质量，表彰爱心志愿者，送上定制证书和惊喜礼品。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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