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他为环卫工送爱心手套和耳暖 自己连双拖鞋都舍不得买【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.17 18:56

　　17日，一群穿红马甲的志愿者在洛阳街头为环卫工发放爱心手套，其中有个志愿者叫张红涛，从事公益5年，参加活动近400次，将公益做成了“主业”。他的拖鞋穿了十几年坏了舍得不扔，却自费为环卫工购买100多个耳暖。他说，公益越做越放不下，帮助别人的快乐是其他事情不能比的。

　　为环卫工发放爱心手套和耳暖，晚报让他与公益结缘

　　17日上午，记者在涧西区建设路见到张红涛时，他正为街头的环卫工发放爱心手套和耳暖。“真暖和”“怪美”……环卫工们脸上露出幸福的笑容，连连向张红涛道谢。

　　“我们的爱心手套俗称‘一把抓’，方便环卫工骑车和握扫帚。”张红涛说，爱心手套是用旧毛衣拆了重新编织的，9月下旬，他与志愿者白英平等人商量，要在冬季为环卫工送爱心手套。号召发起后，很多爱心人士踊跃报名编织手套。

　　从16日起，张红涛等志愿者开始向环卫工发放爱心手套，目前已发放300多双，他还花近300元购买来100多个耳暖送给环卫工。

　　张红涛是洛宁人，今年51岁，在王城公园西门经营一家小超市。说起公益，他还要感谢《洛阳晚报》。2016年，晚报发起熊猫捐物箱收集爱心衣物的倡议，他抱着试试看的态度报名，通过审核后，超市门口获准放了一个熊猫捐物箱，自此开启公益之路，熊猫捐物箱至今仍发挥作用。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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