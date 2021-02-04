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高铁、机场、地铁、高速公路……这些项目助力洛阳做强枢纽功能
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.17 17:18

　　建强副中心，提升城市功能是关键。

　　16日召开的洛阳市城市工作暨全国文明典范城市创建工作会议提出，洛阳要聚焦做强交通枢纽功能，以构建便捷畅通的综合交通体系为引领，集中力量抓好关键项目建设，明确节点任务，专班推进实施，加快推动由交通节点城市向全国重要综合交通枢纽城市转变。 

　　关键词：高铁建设

　　洛阳将加紧推进呼南高铁豫西通道建设，市发改委将加强与国铁集团对接，尽快开展焦作经洛阳至平顶山段前期工作，打通洛阳至京津冀、长三角地区新通道。洛阳还计划启动呼南高铁黄河公铁两用大桥前期设计工作，加快洛宜铁路改迁可研报告编制，为呼南高铁引入龙门站腾足空间。

　　持续做好高铁始发班列争取工作，年底前完成洛阳至北京、广州、上海、杭州等五趟始发高铁合作协议续签，不断强化洛阳的高铁始发终到功能。

　　此外，洛阳将积极与郑州铁路局对接，尽快研究确定龙门高铁站高架站房布局方案，启动增设西侧旅客出站口工作。

　　关键词：机场建设

　　洛阳将与民航飞行学院加强战略合作对接，制定机场建设专班实施方案，协调北郊机场尽快启动三期可研编制等前期工作。

　　洛阳市自然资源和规划部门将按照前瞻30年要求，尽快研究确定洛阳机场三期扩建方案，同时考虑地铁2号线与机场航站楼立体垂直空间有效衔接问题，满足未来航空经济发展需求。

　　关键词：高速路网

　　聚焦建成“三纵三横三环”高速路网，“十四五”期间，洛阳市将建成新安至伊川、栾川至卢氏、渑池至洛宁等8条高速公路。

　　当前，洛阳市将加快推进新安至伊川、渑池至洛宁、栾川至卢氏、济源至新安等续建项目建设。

　　今年年底前，开工建设郑州至洛阳第三高速、沁阳至伊川高速，二广高速城区段改扩建主体建成通车。2022年年底前，新安至伊川高速、渑池至洛宁高速建成通车，2023年年底前栾川至卢氏高速建成通车。

　　此外，洛阳市还将积极谋划渑池至淅川高速洛宁至栾川段、嵩县至内乡、宁洛高速洛阳西南绕城段、嵩县至汝州、三门峡至洛宁等高速公路项目，不断加密高速路网。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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