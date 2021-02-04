警惕生态杀手！洛阳零星发现“加拿大一枝黄花”

近段时间，“加拿大一枝黄花”以其臭名昭著的生物危害性，被各地纷纷围剿，一时间冲上了网络热搜，引起社会强烈关注。16日，记者了解到，洛阳部分地区也零星发现了“加拿大一枝黄花”的踪迹。

近段时间，“加拿大一枝黄花”以其臭名昭著的生物危害性，被各地纷纷围剿，一时间冲上了网络热搜，引起社会强烈关注。16日，记者了解到，洛阳部分地区也零星发现了“加拿大一枝黄花”的踪迹。

洛阳市森林病虫害防治检疫站高级工程师许秋萍表示，目前，“加拿大一枝黄花”在我市为零星分布，但其繁殖能力极强，对生态和农业生产存在较大潜在威胁。各地林业、农业农村、城市管理、水利、生态环境等部门和广大群众要提高警惕，及时发现、及时铲除、及时销毁，守护好生态安全和粮食安全。