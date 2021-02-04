探索来处， 不忘归途！《登场了！洛阳》最后一期温暖上线

今天中午，原创全景式人文探索节目《登场了！洛阳》第十期“根在河洛”上线，在寻根与传承的主线中温暖收官。

今天中午，原创全景式人文探索节目《登场了！洛阳》第十期“根在河洛”上线，在寻根与传承的主线中温暖收官。

一季走来，时光仿佛一跃千年，节目不仅引领观众进入了一场传统文化的探索之旅，更为大家留下了许多触动心灵的瞬间，让探索团在体验学习的感受中出发，从传统中找到灵感和答案，将古人之姿以今人的面貌重新演绎。这个以探索传统文化为主线的综艺节目，用年轻化的表达方式，展示了传统文化最打动人心的样子。

在第十期节目中，成员们在神都书院集结，回顾往期探索之旅，并迎来了本季最后一位“洛阳有缘人”宋轶，她的到来也为大家揭开了最后一期的主题“根在河洛”。古人说：“慎终追远，民德归厚矣。”明辨世系，尊宗敬祖，寻根留本，追寻来处也成为天涯游子落叶归根的精神寄托。最后一期节目就围绕“血脉同根”和“文化同源”两个方向展开探索。