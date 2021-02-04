孟津区返乡乡贤贾志勇带富有道：小香猪“拱开”致富门

17日，在洛阳市孟津区城关镇贾滹沱村孟津大家牧业专业合作社，返乡乡贤贾志勇刚把南瓜丢进猪舍，巴马香猪便蜂拥在一起抢食。看着小猪贪吃的样子，贾志勇笑着说：“吃完了都要出去运动健身，跑一跑，动一动。”

17日，在洛阳市孟津区城关镇贾滹沱村孟津大家牧业专业合作社，返乡乡贤贾志勇刚把南瓜丢进猪舍，巴马香猪便蜂拥在一起抢食。看着小猪贪吃的样子，贾志勇笑着说：“吃完了都要出去运动健身，跑一跑，动一动。”

今年44岁的贾志勇，22岁离开家乡，在青海从事医药销售15年。2014年，返乡后的他改行从事工程行业，同时注册成立了孟津大家牧业专业合作社，如今专职从事巴马香猪养殖。

聊起自己的几次转行，贾志勇说：“农村孩子打小就知道生活不易，我这么多年不敢说干成了啥大事，倒是练就了一身谋生的本事。”