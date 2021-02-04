商家可以“店铺外摆”进行销售吗？洛阳市城市管理局回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：现在允许“店铺外摆”来进行销售吗？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：现在允许“店铺外摆”来进行销售吗？

对此，洛阳市城市管理局回复：依据《河南省人民政府办公厅关于进一步扩大消费的若干意见》[豫政办〔2021〕21号(洛阳市对照分工稿)]关于“允许市场经营主体在规范有序的条件下，采取‘店铺外摆’‘露天市场’等方式进行销售”文件精神，我市的经营主体在店外场地条件允许，且不影响周边交通环境、卫生环境、无噪音扰民的情况下，报批辖区城管局审批的基础上，签订店外经营承诺书后，在规定的经营路段、经营时间、经营范围，允许在店外空置场地进行经营。但近年来，机动车数量增加，道路拥堵严重，市委市政府部署投入大量的人力、物力和财力，对市区道路的机动车道路进行了加宽，慢车道及人行道已经变窄。且城市区内绝大部分商铺位于居民区，如“店铺外摆”，不但会影响交通秩序，而且会产生噪音扰民等情况。因此，“店铺外摆”已不适宜大范围推行。

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