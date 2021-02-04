21日，到洛阳市少儿图书馆参加免费亲子活动吧

22日是小雪节气，意味天气越来越冷，冬季降雪也将拉开大幕。周日(21日)，洛报融媒采集中心将与洛阳市少儿图书馆联合举办免费亲子活动，带小朋友了解小雪节气的民间习俗。

22日是小雪节气，意味天气越来越冷，冬季降雪也将拉开大幕。周日(21日)，洛报融媒采集中心将与洛阳市少儿图书馆联合举办免费亲子活动，带小朋友了解小雪节气的民间习俗。

“小雪雪满天，来年必丰年”“小雪大雪不见雪，小麦大麦粒要瘪”……活动当天，主讲老师将给小朋友们讲解小雪的节气特点、民俗，以及雪花的形成过程，还会教大家学习《小雪》手势舞，并通过画小雪节气创意画，让小朋友感受节气的魅力。名额有限，有兴趣的朋友，赶快报名参加吧！

活动时间：11月21日下午3点至4点

活动地点：洛阳市少儿图书馆内的国学馆(洛龙区开元大道286号会展中心三楼B区)

活动对象：6岁至12岁小朋友(由于场地限制，可报8组家庭，报满即止)

主讲老师：田甜、王唱(洛阳市少儿图书馆)

活动内容：1.老师讲解小雪节气的特点、民俗，及雪花的形成过程；

2.教小朋友跳《小雪》手势舞；

3.带小朋友画一幅小雪节气的创意画。

报名电话：18638358896

(记者 仝景菁 实习生 杨颍静 通讯员 宁莉 文/图)