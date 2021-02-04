即日起，洛阳13项市场监管领域行政审批业务就近办

药品零售企业许可、食品生产许可审批、第二类医疗器械经营企业备案……今后，这些事项的行政审批业务不需要再到市民之家办理了，市民到各县区市场监管局服务窗口申请即可。

药品零售企业许可、食品生产许可审批、第二类医疗器械经营企业备案……今后，这些事项的行政审批业务不需要再到市民之家办理了，市民到各县区市场监管局服务窗口申请即可。

今日记者从洛阳市市场监管局了解到，《洛阳市市场监督管理局向县区下放部分经济社会管理权限工作方案》正式印发，其中13项市本级行政审批权限正式下放至县区。

洛阳市市场监管局相关负责人表示，赋予县区部分市级经济社会管理权限，旨在进一步深化“放管服”改革、转变政府职能，优化营商环境，赋予县区更大的改革发展自主决策权和公共服务能力。

按照权责一致的要求，各县区市场监管局同步调整权责清单、政务服务事项目录，并向社会公布，简化办事流程，明确办理时限，实现优质高效便捷的服务。按照“谁审批、谁监管，谁主管、谁监管”的原则，市场监管部门将创新监管方式，优化监管措施，建立健全事中事后监管机制，采取“双随机、一公开”监管、重点监管、信用监管、“互联网+监管”等方式，切实把承接事项管住用好。(记者 李岚 文/图 通讯员 张志浩 常晓辉)

附：下放的13项市本级行政审批权限目录