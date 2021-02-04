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洛阳多地发布通告 集中整治骑车不戴头盔
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.17 09:34

　　近日，嵩县、伊川、偃师、宜阳发布关于集中整治驾乘电动车、摩托车不戴安全头盔的通告，具体事项如下：

嵩县关于集中整治驾乘电动车、摩托车不戴安全头盔的通告

　　交通安全是重要的民生工程，秋冬季节恶劣天气频繁，是交通事故的多发期。为深入贯彻落实县委、县政府关于开展文明城市创建的相关要求，切实提高电动车驾乘人员头盔佩戴率，预防和减少因不戴头盔造成的伤亡事故，嵩县公安局交警大队将组织开展驾乘电动车、摩托车不戴安全头盔违法行为整治统一行动。现将有关事项通告如下：

　　一、重点区域

　　县城建成区所有街道、商场、汽车站、农贸市场等重点场所；全县国省道重点路口、路段。

　　二、整治内容

　　驾乘电动车、摩托车人员不佩戴安全头盔的违法违规行为。

　　三、整治措施

　　交警大队将全警行动、全时行动、全域行动，在城区主次干道、国省道重点路段、路口布警，严厉整治电动车、摩托车交通违法行为，尤其是驾驶和乘坐人员不佩戴安全头盔的行为。

　　整治期间，对存在的交通违法行为，交警大队将依法处罚，并在新闻媒体予以曝光警示。在整治过程中阻碍执法人员执行职务的，公安机关将依照有关法律规定予以严厉处罚；情节严重构成犯罪的，依法追究刑事责任。

　　党政机关、企事业单位、中小学校、社会团体要积极做出表率，引导所属人员驾乘电动车自觉模范佩戴安全头盔,形成良好社会风尚。

　　请广大市民自觉遵守，积极配合，共建安全、文明的交通环境。

　　特此通告。

　　嵩县公安局交通警察大队

　　2021年11月15日

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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