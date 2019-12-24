征求意见！洛阳城市区中小学幼儿园规划布局方案公布

近日，洛阳教育城域网网站发布城市区中小学幼儿园规划布局方案(2021-2023)(征求意见稿)。

近日，洛阳教育城域网网站发布城市区中小学幼儿园规划布局方案(2021-2023)(征求意见稿)，2021年-2023年洛阳将改扩建一大批中小学幼儿园，洛阳家长们快看看。

城市区中小学幼儿园规划布局方案(2021-2023)(征求意见稿)

为持续优化教育资源配置,深入推动教育优质均衡发展,加快构建现代化教育高质量发展体系，结合洛阳市“十四五”教育发展目标，制定本方案。

一、指导思想

全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人根本任务，紧紧围绕“建强副中心、形成增长极”目标，着眼全局，立足长远，精准预测近三年洛阳城市区人口增长带来的学位需求，科学规划学校布局，合理配置教育资源，打造与洛阳副中心城市建设相匹配的教育发展体系，努力办好人民满意的教育。

二、目标任务

未来3到5年，通过科学规划城市区中小学幼儿园布局、有效实施建设项目，形成满足主城区人口增长需求的教育体系，持续办好人民满意教育，为洛阳市建设副中心城市、青年友好型城市打下坚实的教育基础。

三、规划意见

根据城市区教育事业现状和“十四五”期间人口预测，主城区人口将由2020年的248.2万增加到2025年的约300万(不含偃师区、孟津区)，预测学前教育学位需增加约1.8万个、小学学位需增加约5.5万个、初级中学学位需增加约2.8万个、高中学位需增加约1.4万个(普通高级中学学位7000个，职业高中学位7000个)。增加学位总数量为11.5万个。

(一)城市区公办幼儿园学校规划

到2021年，新建改扩建幼儿园8所，各区标准化政府办幼儿园不少于3所。

到2022年，新建改扩建幼儿园8所，各区标准化政府办幼儿园不少于4所。

到2023年，新建改扩建幼儿园16所，各区标准化政府办幼儿园达5所以上(龙门4所)，其中利用高中腾退校区拟改建2所幼儿园、加建附属幼儿园7所，高中腾退校区扩充学位约3240个，占新增学位的38.3%。

通过三年努力，新建、改扩建幼儿园32所，扩充公办学前学位8460个，公办幼儿园和普惠性幼儿园在园幼儿占比分别超过50%、85%以上。

(二)城市区公办义务教育学校规划

1.城市区公办小学学校规划

到2021年，新建改扩建小学11所。

到2022年，新建改扩建小学18所。

到2023年，新建改扩建小学15所，其中高中外迁后腾出的校区可用于举办小学14所、增加学位约15017个，占新增学位的27%。

经过3年的建设，新建改扩建小学44所，新增学位约55657个满足城市区小学学位的需求。

2.城市区公办初中学校规划

到2021年，新建改扩建初中4所。

到2022年，新建改扩建初中6所。

到2023年，新建改扩建初中17所，其中高中外迁后腾出的校区可用于举办初中12所，增加学位6069个，占新增学位的20.5%。

经过3年的建设，城市区计划新建改建初中总计27所，新增学位约29621个，满足城市区初中学位的需求。

3.推动城市区义务教育组团特色发展

到2023年，每个区打造3—5个优质义务教育集团，创建省级义务教育标准化管理示范校9所、特色校15所，市级义务教育标准化管理示范校15所、特色校30所，至少1个城市区实现优质均衡发展目标。

(三)城市区市属高中学校规划

通过3年时间，分3批对城市区高中学校集中进行布局优化调整。

第1批外迁新建8所标准化学校(7所普通高中，整合4所职业高中为1所)，2023年3月底达到入学条件；

第2批外迁新建4所标准化学校(整合4所普通高中为3所，1所特教学校)，1所高中开展公民合作办学；

第3批对8所高中学校进行改造升级。通过新建现代化高中学校，分批分步骤实施高中外迁工程和梯次补位办学，为城市区发展义务教育腾出办学空间，为高中学校特色化、多样化发展奠定良好基础。

四、保障措施

(一)加强领导。成立市长任组长，市政府相关组成部门主要领导为成员的城市区中小学校优化布局工作领导小组，负责城市区中小学布局调整工作的组织领导和指导协调。

(二)用地保障。各区人民政府根据建设意见合理规划各区教育用地，城市区中小学校优化布局工作领导小组监督检查教育用地使用情况，及时、依法查处违规使用教育用地事件，保障教育用地合法使用。

(三)资金保障。外迁高中建设由市财政统一解决，教育建设资金专款专用，禁止挪作他用。各区政府按照规划要求将建设所需资金纳入地方财政预算，保障项目建设资金。

(四)动态管理。工作领导小组实行动态管理，建立工作台账和定期通报制度，及时掌握规划落实情况，协调解决工作中遇到的困难和问题，确保按时间节点实时推进。

2021年11月15日

2021-2023年城市区公办幼儿园布局规划建设情况统计表

2021-2023年城市区公办小学布局规划建设情况统计表

2021-2023年城市区公办初级中学规划建设情况统计表

2021-2023年城市区高级中学规划建设情况统计表

以上统计表信息有删减，点击下方链接查看完整内容：

《城市区中小学幼儿园规划布局方案(2021-2023)(征求意见稿)》

(来源：洛阳教育城域网)⑥