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洛阳市俩安置小区燃气供热首日曾“爽约” 经多方协调后热企给小区陆续开阀供热
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.17 10:26

　　15日，洛阳市供热首日，洛龙区安置小区龙兴小区、龙富小区B区，交费居民未能如期享受到洛阳新奥华油燃气有限公司(简称新奥燃气)供热一事备受关注。16日，洛报融媒记者得知，经供热企业相关调整，龙富小区A区和B区、龙兴小区已开阀供热，但是居民对未能如期供热的原因仍感不满。

　　“15日晚，暖气片开始热乎了，刚开始还不是太热，今天好多了。”“15日晚上热起来的，今天挺热乎了。”16日中午，龙兴小区居民李女士、王先生说。

　　该小区一些居民说，5日前后，他们按照新奥燃气工作人员相关要求交了今冬采暖费，工作人员让他们在15日前的两天家里留人，届时会进行供热试运行，好检查自家的供热设施是否正常。但是，此后并没有人再向他们通知关于供热试运行的事儿，直到15日家里没有供热，才被对方告知因为小区住户使用率不达30%而不能供热。

　　“从当初新奥燃气进小区做宣传到居民交费，并没人告诉我们使用率不达30%就不供热。”居民李女士说，随后，居民们通过相关渠道投诉反映此事。

　　类似情形还出现在龙富小区A区和B区，一些居民也认为新奥燃气在给居民进行燃气供热宣传、服务等方面存在问题，并没有尽到事先告知义务，居民如期交费可到供热开始才突然“被告知”不能供暖，这让他们一时难以接受。

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[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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