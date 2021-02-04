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市委办公室召开室务会（扩大）会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.17 08:30

　　昨日，市委常委、秘书长王军主持召开市委办公室室务会(扩大)会议，传达学习党的十九届六中全会精神等，研究部署学习宣传贯彻工作。

　　会议强调，市委办公室要认真组织、深入学习，充分认识党的十九届六中全会的重要意义，将学习贯彻全会精神与学习贯彻习近平总书记关于河南工作的重要讲话重要指示结合起来，与学习贯彻省第十一次党代会、市第十二次党代会精神结合起来，迅速掀起学习宣传贯彻的热潮，加强学习研讨交流，深化学思践悟，不断把学习贯彻活动引向深入。要对标对表、提升能力，持续加强自身建设，学习领悟总书记的重要讲话指示批示精神，准确把握“国之大者”，提升政治能力；深化理论武装，把全会精神作为党史学习教育的最优教材，开展好“思想解放、观念变革”大讨论活动，推动思想解放；巩固巡察整改成果，深化拓展巡察整改工作，以整改落实的高质量推动办公室自身建设高质量。要学用结合、以学促干，把全会精神转化为做好当前工作的实际行动，研究制定我市学习宣传贯彻全会精神的具体方案，及早筹备年底前全市重要会议活动，深入研究全市重点工作，提前统筹起草年度专项报告，围绕以创新引领发展的主战略、建强副中心城市的主要目标等积极建言献策，全力服务好市委决策和决策落实。（记者 智慧）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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