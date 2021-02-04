徐衣显与中原豫资投资控股集团董事长秦建斌举行工作会谈

昨日下午，市委副书记、代市长徐衣显与来洛对接的中原豫资投资控股集团党委书记、董事长秦建斌一行就新兴产业培育、片区综合开发、文旅文创融合、多元投融资等举行工作会谈。

昨日下午，市委副书记、代市长徐衣显与来洛对接的中原豫资投资控股集团党委书记、董事长秦建斌一行就新兴产业培育、片区综合开发、文旅文创融合、多元投融资等举行工作会谈。

徐衣显表示，洛阳区位优势明显，历史底蕴厚重，产业基础雄厚，拥有自创区、自贸区等6个国家级重大战略平台，市场空间广阔，极具发展潜力。特别是省党代会赋予更高定位，对洛阳寄予厚望，给予大力支持，使洛阳在畅通内循环、构建新格局中的优势更加彰显。希望中原豫资投资控股集团抢抓洛阳“建强副中心、形成增长极、重振新辉煌”的重大机遇，紧扣洛阳打造平台城市、青年友好型城市等现实需求，充分发挥省属骨干企业资产规模大、信用评级高、融资渠道广、投资模式多等突出优势，立足绿色金融、绿色生活等主要业务板块，在制造业高质量发展、基础设施建设、乡村振兴、文旅文创、大康养等方面找准契合点，全面深化战略合作，运用市场思维，借助资本力量，推动洛阳智能制造、新能源、节能环保等新兴产业发展壮大，加快转型升级，促进产城融合。洛阳市将进一步强化服务企业的“店小二”意识，做好要素保障，优化营商环境，全力支持企业在洛投资兴业、共赢发展。

秦建斌对洛阳的发展思路、发展态势高度赞赏。他表示，中原豫资投资控股集团将发挥自身优势，全力支持洛阳产业发展和外部企业的引进落地，在产城融合、乡村振兴、文旅融合等方面开展深度合作，实现长期共赢。

中原豫资投资控股集团党委副书记、副董事长、总经理缪文全，中原豫资投资控股集团党委委员、监事会主席王俊岭，市委常委、统战部部长、副市长李新建参加工作会谈。（记者 智慧）