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洛阳：用创意抢占文旅融合“新风口”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.17 08:29

　　近段时间，文化综艺节目《登场了！洛阳》热度持续上升。节目将镜头瞄准了十三朝古都——洛阳，通过对洛阳历史、文化、风俗等领域的深入解析，带领观众从遗址到都城，从美食风情到墓葬文化，以点多面广、包罗万象的姿态，年轻化的呈现方式，让更多人感受洛阳的文化魅力。

　　随着节目的播出，这档将传统与创新完美糅合，既注重经典性、权威性，也强调传播性、多元性的文化综艺节目，连连收获好评。洛阳文化的名片，正在通过全新的表达方式传播开来。

　　创意是文旅融合发展的灵魂。市第十二次党代会报告提出，要强化创意引领、发挥市场作用、提升传播能力，用创意抢占文旅融合“新风口”，推动文旅产业实现“井喷式”增长。

　　今年以来，市文广旅局与爱奇艺平台开展系列合作，启动“洛阳‘IP’联动计划”，全景围绕洛阳城市“IP”，对VR实景、电影、网剧、游戏、衍生文创、舞台剧、动画、综艺、文学、纪录片、漫画、商业等12个领域进行细分开发。目前，《登场了！洛阳》播出进入尾声，影视剧《风起洛阳》、纪录片《神都洛阳》等都在紧锣密鼓地筹备当中。相信随着一个个项目的落地，洛阳城市美誉度和吸引力将进一步提升，以文旅产业高质量发展增强文旅发展内生动力。

　　“置身伊阙两岸山水间，看无数金色鲤鱼逆流而上，聚在龙门下，奋力跳跃；望龙门石窟最美‘天花板’莲花洞，与卢舍那大佛贴面而过……”最近一段时间，无上龙门全息天幕秀的片段在各大短视频平台上广泛传播，备受网友关注。

　　今年下半年，龙门古街引入无上龙门沉浸体验馆。影厅采用直径17米的全息天幕，实现360度无死角观影，19台激光工程投影机和立体声环绕音响，让游客尽享裸眼5D视觉盛宴。12分钟的影片依托龙门深厚的文化底蕴，将洛阳、龙门的历史文化与数字化技术融为一体，带来“科技范儿”的文旅体验，吸引游客争相体验。

　　正如市第十二次党代会报告所指出的，要高质量建设一批大型文旅综合体、文旅街区、文创基地，推出一批沉浸式体验项目，抓住游客的眼球，留住游客的脚步，把客流量变成消费力。

　　模拟申遗资源调查、汇报展示，跟着一首唐诗、一幅壁画读懂洛阳城的历史，体验壁画修复与考古的过程……近期，东方博物馆之都研学营地“洛阳·隋唐古都模拟申遗营”开始新一期的报名。寒假期间，研学导师将带孩子们用“走进历史现场”的方式，沉浸式感受历史人文的美感，深度探索洛阳的历史。

　　市第十二次党代会提出，要积极探索文化文物资源与新技术新应用的跨界融合，做大做强工艺美术、精品演艺、实景游戏、数字文博等文创产业，打造具有洛阳标识的文创产品。围绕这一目标，洛阳文保集团将按照“颠覆性的创意、沉浸式的体验、年轻化的消费”原则，全面提升宫城区商业业态布局，以沉浸式、互动式演出为手段打造高端精品演艺节目，以新媒体、移动端、短视频等方式传播隋唐历史文化。

　　以创新引领发展，用创意抢占新机。站在新的历史起点上，洛阳将把文化资源优势更好转化为发展优势，向着全国重要的文旅产业高地迈进。（记者 李冰 通讯员 刘青）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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