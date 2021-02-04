偃师返乡乡贤李鹏：发展农产品电商，让“土疙瘩”变身“香饽饽”

“网上卖红薯要更讲究，每一箱不仅要保证足斤足两，个头儿也要一般大。”16日，在洛阳市偃师区岳滩镇岳滩村，33岁的李鹏正在给村里的婶子大娘们介绍红薯的装箱技巧。

“网上卖红薯要更讲究，每一箱不仅要保证足斤足两，个头儿也要一般大。”16日，在洛阳市偃师区岳滩镇岳滩村，33岁的李鹏正在给村里的婶子大娘们介绍红薯的装箱技巧。

2011年，大学毕业后，李鹏前往苏州闯荡，主要从事家具线上销售。2017年，在积累了足够经验后，他选择回到家乡发展。

“还是干电商，家具能在网上卖，咱偃师的布鞋也能在网上卖。”回乡之初的李鹏信心满满，然而很多商品的售价即便压到了成本价，销量依然上不去。这对希望通过电商带动乡亲增收的年轻党员李鹏来说，无异于当头一棒。

看着连续的亏损，李鹏坐不住了。他意识到，虽然都是做电商，但品类不同，运营方法也要大为不同。于是，他招聘了一支专业运营团队，主攻低客单价商品的网上销售策略。

运营策略很快奏效，3个月后，店铺扭亏为盈。如今，李鹏已经在淘宝、拼多多等平台上开设了4家店铺，日均发货量数万单，其中一款单品年销量达1400万单。村里近20名村民参与打包、发货，个个在家门口变成了“上班族”。“真不瓤”“这小伙子中”，提起李鹏，村民们满是赞许。在今年年初的基层党组织换届选举中，李鹏当选村党支部委员。

岳滩村党支部书记李红廷说，眼下该村正筹划建立电商孵化基地，通过电商发展带动乡村产业振兴，党支部把这一具体任务交由李鹏负责。