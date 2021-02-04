全市企业上市座谈会召开 徐衣显出席并讲话

昨日下午，全市企业上市座谈会在新安县召开。市委副书记、代市长徐衣显出席会议并讲话，强调要将加快推动企业上市作为政府工作的一件大事抓紧抓好，高质量打造资本市场“洛阳板块”，为经济高质量发展贡献“资本力量”。

徐衣显在全市企业上市座谈会上强调

将推动企业上市作为一件大事来抓

为建强副中心注入市场化强劲动能

昨日下午，全市企业上市座谈会在新安县召开。市委副书记、代市长徐衣显出席会议并讲话，强调要将加快推动企业上市作为政府工作的一件大事抓紧抓好，高质量打造资本市场“洛阳板块”，为经济高质量发展贡献“资本力量”。

徐衣显指出，洛阳拥有较为丰富的上市资源，并取得了积极成效，站在新起点上，要奋力推动企业上市取得新突破。一要强化市场思维，深刻认识推动企业上市的重要意义。将企业上市作为破解融资难题的现实需要、企业做大做强的必由之路、产业转型升级的重要途径，打造创新型平台城市、青年友好型城市的有效举措，各级各部门要抓好多层次资本市场机遇，将推动企业上市作为一项重要工作来抓，以上市促市场化发展、以上市促产业链构建、以上市促管理水平提高、以上市促竞争力提升。二要抓住重点关键，推动企业上市尽快取得新突破。聚焦“十四五”上市目标，重点加强上市后备企业资源管理，科学引导企业选准上市路径，充分发挥企业上市主体作用，创新问题解决“绿色通道”机制，推动企业上市尽快取得新突破，形成“辅导一批、改制一批、培育一批”梯次推进、滚动发展的良好格局。三要强化机制保障，全力营造服务企业上市的良好氛围。以深入开展“三转三优”行动为重要载体，加强制度建设，实行领导分包，加大政策支持，简化审批程序，提高办事效率，强化跟踪督查，提升现代治理能力，全力以赴推动企业上市。

会议期间，上市企业新强联分享了经验做法，双瑞特装等后备企业汇报了上市进展，新安县介绍了推动企业上市的典型做法，针对上市后备企业开展了专题辅导授课。

李新建参加会议。（记者 李三旺）