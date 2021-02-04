洛龙区：夜间忙充电 过好“语言关”【视频】

16日晚，洛阳市洛龙区党政领导干部普通话应用能力提升培训班开班。 16日晚，洛阳市洛龙区党政领导干部普通话应用能力提升培训班开班。 本次培训采取线上线下相结合的方式，分为精准检测、培训学习和过关考核三个阶段，开设基础班和高级班，对全区50岁以下科级干部和53岁以下的县级干部进行全员培训。培训由专业教师讲授普通话语音和播音发声基础理论知识，指导学员进行发音、发声训练，逐步开展日常口才、职业口才、气息调整、声音塑造等培训。 洛龙区相关负责人表示，举办这一培训班旨在提高该区公务人员普通话应用水平，增强行政规范用语意识，提升对外招商能力水平。(洛报融媒记者 郭飞飞 见习记者 谢娜娜 通讯员 张俊望 文/图/视频)