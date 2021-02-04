今日洛阳多云到晴天 气温6℃至19℃

洛阳今日多云到晴天，偏北风转偏西风3级左右，气温6℃~19℃。

中国天气网预计，今天到本周五，我国中东部大部地区气温仍将处于偏高状态，空气较干燥，特别是我国北方已供暖的区域，居民需要及时补水，谨防“暖气病”。

近日，记者在市区街头绿化带里看到，有几棵海棠树竟然开花了，粉红色的花朵绽放枝头，让人感觉回到了春天。事实上，海棠花期为每年4月到5月。专家介绍，植物如果遇到气温先冷后暖等气候异常时，就可能产生“错觉”，以为春天来了，一些花木就会开花。

气象部门提醒，自19日夜间起，我省还将迎来新一股冷空气，大家要密切关注天气预报信息，根据气温变化及时增添衣服，以免感冒。

洛阳市气象台根据气象资料分析，今日洛阳多云到晴天，偏北风转偏西风3级左右，气温6℃~19℃。19日夜里到20日受低槽东移影响，有阴雨天气，高海拔山区有雨夹雪或小雪。受较强冷空气影响，20日至23日有大风降温天气过程。(记者 张喜逢 通讯员 郭铭博 俞飞)