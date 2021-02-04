万人助万企进行时：高效服务解企业燃眉之急【视频】

16日下午，洛阳中重运输有限责任公司总经理助理杜文东一行专程来到市公安局交警支队长春路交巡大队，代表企业送上印有“真情服务助发展 警企携手促和谐”的锦旗，对长春路交巡大队积极为企业排忧解难表示感谢。

16日下午，洛阳中重运输有限责任公司总经理助理杜文东一行专程来到市公安局交警支队长春路交巡大队，代表企业送上印有“真情服务助发展 警企携手促和谐”的锦旗，对长春路交巡大队积极为企业排忧解难表示感谢。

洛阳中重运输有限责任公司是中信重工机械股份有限公司下属的大型运输企业，主要承担矿山、风电重型设备的运输，长期对国家的各个大型建设项目提供运输保障。前不久，该企业购置了一批新车，但由于该企业名下有几辆货车年久失修，已经达到报废标准，却无法提供报废手续办理注销业务，导致企业新车入户业务无法办理，企业正常经营活动受到影响。

随着“万人助万企”活动深入开展，市公安局交警支队长春路交巡大队大队长王增峰在对辖区重点运输企业走访过程中，了解到洛阳中重运输有限责任公司遇到的难题。针对企业遇到的实际困难，长春路交巡大队车管中队民警多次上门与企业商讨，制定解决方案。

随后，按照相关规定流程，长春路交巡大队车管中队民警多次走访核查，排查车辆近几年违章、事故、行驶轨迹等，确认车辆已经灭失，并收集相关材料报上级部门审核，帮助企业办理相关手续，最终为这些车辆办理了注销业务，解决了企业的难题。

“你们想企业所想，急企业所急，以最短的时间为我们解决了难题，今天一定要来给你们点个赞！”说起长春路交巡大队民警高效、暖心的服务，杜文东激动地说。(记者 戚帅华 文/图/视频)