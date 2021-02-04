洛阳市又有两家企业获评“小巨人”

16日，洛报融媒记者从洛阳市工信局获悉，洛阳市近日发布《关于表彰奖励2020年度洛阳市小巨人培育达标企业的通报》，确定洛阳圣久锻件有限公司、洛阳新能轴承制造有限公司2家企业为洛阳市“小巨人”企业。

16日，洛报融媒记者从洛阳市工信局获悉，洛阳市近日发布《关于表彰奖励2020年度洛阳市小巨人培育达标企业的通报》，确定洛阳圣久锻件有限公司、洛阳新能轴承制造有限公司2家企业为洛阳市“小巨人”企业。

此次入选“‘小巨人’企业”荣誉称号的洛阳圣久锻件有限公司成立于2011年。作为专业的重型锻件生产制造高新技术企业，公司拥有目前国内锻造行业领先的专业实验室、国内先进的大型锻件生产成套装备，主要生产单件重量50吨以下的各种锻件，广泛应用于风电、航空、船舶、工程机械等行业。2020年营业务收入77146万元，同比增速107.43%；利润5809万元，同比增速61.1%；税收2802万元，同比增速69.1%。

洛阳新能轴承制造有限公司成立于2006年，是一家集轴承开发、设计、制造、销售、服务于一体的高新技术企业，主要生产与风力发电机组配套的偏航轴承、变桨轴承及各类转盘轴承。公司自有技术、产品设计和制造工艺在行业处于领先地位，现为多家上市公司配套供应。2020年营业收入61319万元，同比增速57.7%；税收2276万元，同比增速242%。

“小巨人”企业培育工程是洛阳市推动全市中小企业发展的一项重要工作。该工程以专精特新为方向，旨在培育一批创新能力强、发展质量好、成长潜力大的优质中小企业，从而提高民营经济发展活力，加快新旧动能转换，推动洛阳市制造业转型升级、高质量发展。

为保证培育对象的示范带动作用，围绕制造业重点领域，洛阳市制定了较高的纳入“小巨人”培育企业的门槛：企业连续两年营业收入在3000万元至3亿元之间，且增速高于全市规上工业企业增速10个百分点以上；连续两年实际缴纳税款在100万元以上，且增速高于全市税收平均增速8个百分点以上。

针对“小巨人”培育企业，洛阳市实行年度动态管理和考核达标奖励。对于达到考核目标的，市财政依据企业指标情况分别给予一定奖励资金。对于年度主营业务收入超过5亿元的，授予“洛阳市‘小巨人’企业”荣誉称号。

“此次培育成功，标志着我市‘小巨人’企业培育工程实现了新的突破，后续我们将积极推进‘万人助万企’活动，为全市中小企业发展进一步做好要素保障，提高服务效率，不断提升产业发展质效。”洛阳市工信局相关负责人表示。

此次通报还确认了洛阳伟信电子科技有限公司等28家企业为“小巨人”培育企业，并对其中12家2020年度“小巨人”培育达标企业予以表彰奖励。经过近几年培育，洛阳市共确定30家“小巨人”及培育企业，企业累计获得市财政奖励资金2790万元。2021年前三季度，全市“小巨人”及培育企业营业收入同比增长21%，利润同比增长38%。（记者 陈曦 通讯员 王燕飞）