点赞！他扎根湿地保护区 被誉为“湿地精灵”的守护神【视频】

“河水清澈、芦花摇曳、各类水鸟翔集，这一幅生态画卷多么动人、和谐。”16日，洛报融媒记者在孟津黄河湿地国家级自然保护区看到，郭准一边进行鸟类调查，一边兴奋地跟记者讲述湿地的新面貌。

“河水清澈、芦花摇曳、各类水鸟翔集，这一幅生态画卷多么动人、和谐。”16日，洛报融媒记者在孟津黄河湿地国家级自然保护区看到，郭准一边进行鸟类调查，一边兴奋地跟记者讲述湿地的新面貌。

郭准，今年34岁，作为黄河湿地孟津管理中心科研室主任，他主要从事野生动植物保护、科研、疫源疫病监测工作。从业五年来，为了准确掌握鸟群种类以及生存情况，他每周到保护区勘察3次，早晨7点出门，全程50多公里。在他看来，这是他与鸟类亲密接触的好机会。

初见郭准，他言语不多。但在保护区看到一只只鸟展翅飞翔，他变得兴奋，不停地给记者介绍鸟的种类和习性。郭准说，每年这个时候是候鸟回归的季节，在黄河孟津段，成群结队的候鸟来到湿地保护区，其中包括黑鹳、灰鹤等国家一、二级保护动物。

他是鸟类的“保护神”。一次，在洛阳市孟津区会盟镇老城村北滩鸟类监测巡查过程中，郭准发现多种鸟处于繁殖期，但附近居民存在干扰情况。他立即制止并汇报后，通过隔离护网、视频监控、警示标语等措施保护了鸟类繁殖，实施了鸟类栖息地建设，为鸟类栖息繁殖提供了良好的环境。如今，普通燕鸻、普通燕鸥、灰头麦鸡、崖沙燕、短趾百灵、斑嘴鸭等鸟类在此栖息、繁殖，保护鸟群种类的多样性。