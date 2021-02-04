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洛阳电子驾驶证来了！截至16日17时，约9万人成功申领【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.16 20:33

交警部门工作人员在审核市民上传的照片

　　16日起，洛阳市驾驶人可通过“交管12123”App申请电子驾驶证了。截至当天17时，约9万人申领到电子驾驶证。交警部门特别提醒，市民在申领电子驾驶证时，要注意提交符合要求的照片。

拍照或从相册选择照片上传的注意事项

　　16日上午，洛报融媒记者打开“交管12123”App，点击首页正中央的“驾驶证电子版”后，系统弹窗提示“首次申请驾驶证电子版时，将直接使用信息系统已留存照片生成，申领成功后您可以选择更换照片。是否继续申领？”。选择“申领”后，系统提示“申请已提交”。

 电子驾驶证样式

　　几分钟后，洛报融媒记者再次打开“交管12123”App，点击首页正中央的“驾驶证电子版”，就看到了成功申领的电子驾驶证。驾驶证上的照片，与洛报融媒记者身份证上的照片相同。

　　“市民在申请电子驾驶证时，如果系统中留存的身份证照片满足条件，系统将默认使用身份证照片，可以直接完成申请并很快生成电子驾驶证。”洛阳市公安局交警支队网办中心民警陈扬说，如果系统中没有符合条件的照片，系统将提示市民从相册选取照片，或直接拍照上传。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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