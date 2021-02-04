退役军人就业福利来啦 专属工作岗位等您来应聘！

线上招聘，直播带岗，政策解读……今年豫西片区退役军人线上招聘月来啦！

线上招聘，直播带岗，政策解读……今年豫西片区退役军人线上招聘月来啦！

16日，洛报融媒记者从洛阳市退役军人事务局获悉，今年下半年，豫西片区退役军人专场招聘会将于11月18日至12月17日举办，帮助广大退役军人及家属解决就业创业需求。

按照疫情防控相关要求，本次招聘会将线下招聘活动调整为线上网络招聘，招聘对象主要以洛阳都市圈为中心，辐射平顶山、三门峡、焦作和济源等地市的广大退役军人，有求职意向的退役军人和家属可积极参与。

有意愿求职的，可登录注册“河南省退役军人就业创业教育培训服务平台”浏览招聘岗位，投递简历，通过视频、电话等形式面试达成就业意向。

据悉，在网络招聘月期间，洛阳市退役军人事务局将联合相关部门，于11月18日上午举办“2021年豫西片区民营企业退役军人直播招聘”网络直播带岗活动。届时，河南安装集团、河南大张实业、中原银行、洛阳古城机械有限公司等企业将在直播中介绍企业情况和招聘情况，广大退役军人可通过微信搜索“洛阳就业”小程序进入直播间观看。

咨询电话：0379—60390052、69933718。（记者 申利超 通讯员 韩中军 吕良兵）