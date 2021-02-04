长期看报有啥益处？听听87岁老人怎么说【视频】

对于家住洛龙区勤政苑小区的87岁老人王应理来说，每天阅读《洛阳晚报》，是20多年来雷打不动的习惯。老人是晚报忠实读者，如今家里还珍藏有当年的报纸。16日，老人向记者分享了他与晚报的故事。

对于家住洛龙区勤政苑小区的87岁老人王应理来说，每天阅读《洛阳晚报》，是20多年来雷打不动的习惯。老人是晚报忠实读者，如今家里还珍藏有当年的报纸。16日，老人向记者分享了他与晚报的故事。

16日上午，记者来到王应理老人家里时，老人正埋头看当天的《洛阳晚报》。尽管已经87岁高龄，但老人精神矍铄、耳聪目明。“晚报办得很好，很接地气，是老百姓的报。”老人笑着说。

说起与晚报的渊源，王应理未退休前就爱看报，其中包括《洛阳晚报》，但那时候太忙，一心扑在工作上，只能在茶余饭后匆匆扫几眼报纸。1995年，他退休后，闲暇的时间多起来，他开始自费订阅《洛阳晚报》，一直坚持到现在。“那个年代，我们获取信息的主要渠道就是通过报纸和电视。”老人说，《洛阳晚报》内容丰富翔实，上到国内外大事，下到老百姓的油盐酱醋，包罗万象，受到老百姓欢迎。